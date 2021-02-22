بعد تصدره «التريند».. معلومات عن مسلسل «في يوم وليلة» لأحمد رزق

استقبل الفنان أحمد رزق ردود فعل إيجابية على الحلقة الأولى من مسلسله الجديد «في يوم وليلة»، وتصدر «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أشاد به عدد كبير من روادها، خاصة أن الحلقة الأولى جاءت أحداثها مليئة بالتشويق والإثارة.

ومن أبرز المعلومات عن المسلسل:-

- العمل يدور في إطار تشويقي يغلب عليه الإثارة.

- يظهر رزق بشخصية مهندس ديكور ويتعرض لعدة أزمات خلال رحلة المسلسل.

- المسلسل يقتصر على 35 حلقة، وهو الاتجاه الحديث لمعظم المسلسلات حالياً.

- أغنية تتر المسلسل بصوت المطرب إبراهيم الحكمي، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم.

- حقق البرومو نجاحاً كبيراً بمجرد عرضه، حيث وصلت عدد المشاهدات إلى 16 ألفاً.

علاقة الفنان أحمد رزق بالمخرجة شيرين عادل

- المسلسل يسجل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل، بعدما قدما سويا مسلسل «خط الإيد» من نوعية الـ45 حلقة، الذي عرض مطلع شهر يناير الماضي وشارك في بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر.

مواعيد عرض مسلسل في يوم وليلة

بدأ عرض حلقاته على قناة ON الساعة 7.30 مساء، والإعادة على قناة ON دراما فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

والمسلسل بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعي وصلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة «سينرجى».