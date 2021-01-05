أحمد رزق يكشف تفاصيل مسلسله الجديد «في يوم وليلة»

كشف الفنان أحمد رزق عن اللمسات النهائية والمستجدات المقبلة لمسلسلة الجديد «في يوم وليلة»، المقرر عرضة قريبا على إحدى شبكات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأكد «رزق» أن المطرب السعودي إبراهيم الحكمي، قد انتهي من غناء تتر البداية لمسلسله «في يوم وليلة»، والتي تحمل نفس الاسم، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، بينما تتر النهاية سيكون إيقاع موسيقي جبلي ملائم للأحداث.

وأوضح أحمد رزق، أن العمل أوشك على الانتهاء من مراحل المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية لجميع الحلقات، استعدادا لعرضه قريبا، من خلال المتابعة المستمرة والمتلاحقة دون انقطاع للمخرجة شيرين عادل، منذ بدأ تصوير العمل من عدة أشهر في العديد من الديكورات الخاصة بالمسلسل.

وتمنى الفنان حين عرض العمل على الشاشة، أن ينال إرضاء وإعجاب الجمهور، لافتا إلى أن العمل ينتمي إلى نوعية الأعمال 35 حلقة، ويدور في إطار من الإثارة والغموض والتشويق، مشيرا إلى أنه يظهر بشخصية مهندس ديكور، ويتعرض لعدة أزمات خلال رحلة المسلسل وغيرها.

يذكر أن المطرب السعودي إبراهيم الحكمي، لدية أجندة متميزة في سوق الغناء بمصر، منها أغنية «هموم جبلين»، في تتر مسلسل «جبل الحلال»، للنجم محمود عبدالعزيز، وإخراج عادل أديب، ثم أغنية «فدان فلوس» في تتر مسلسل «الطوفان»، للمخرج خيري بشارة، ثم أغنية «يا زين يا ولد الزين»، تتر بداية مسلسل «نسر الصعيد»، للنجم محمد رمضان.

جدير بالذكر أن مسلسل «فى يوم وليلة» يتضمن كوكبة ونخبه من النجوم، هم أحمد رزق، وداليا مصطفى، وأيتن عامر، وصلاح عبدالله، ونضال الشافعي، وولاء الشريف، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، وآخرين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل.