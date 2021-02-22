أمطار خفيفة ورياح شديدة البرودة تجتاح الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، طقس غير مستقر، اليوم، حيث هطلت أمطار خفيفة تصاحبها رياح شديدة البرودة، وسط إعلان المحافظة حالة الطوارئ القصوي والاستعداد لاستقبال النوه والطقس غير المستقر.

وأكدت شركة الصرف الصحي أن تنبؤات الأرصاد الجوية أشارت إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بالبرد أحياناً.

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، إنه تم رفع درجة الاستعداد لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، لافتا إلى انتشار السيارات والبدلات، تزامنا مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والشبكات وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول ويتم تحديث هذه التنبؤات يومياً من خلال الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأهابت المحافظة بالمواطنين توخي الحذر وتدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات اعتباراً من يوم الخميس للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة و يسر.

وطالبت السائقين بتجنب السير بسرعات عالية تتعدى ٦٠ كيلومتر / ساعة و الحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وتجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة، او البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار و الأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة و السكك الحديدية تجنباً لخطر الصعق.