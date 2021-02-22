رحلة من الإمارات إلى الإسكندرية بـ13 دولارا فقط.. اعرف خطوات الحجز

أعلنت شركة «ويز إير أبوظبي»، أحدث شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توفير 2500 تذكرة طيران إلى مدينة الإسكندرية بسعر 49 درهمًا «13.34 دولار» للتذكرة، ضمن استعداداتها لتدشين رحلاتها إلى جمهورية مصر العربية.

ووفقًا لصحفية «البيان» الإماراتية، ستكون التذاكر متاحة على متن الرحلة الافتتاحية إلى الإسكندرية اليوم، الاثنين الموافق 22 فبراير 2021.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات الحجز الإلكتروني على النحو التالي:

- يمكنك حجز تذكرة الطيران أونلاين عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة، أو عن طريق تطبيق الشركة على الهاتف المحمول، أو من خلال مراكز الاتصال، أو الحجز من خلال وكلاء السفر وفي معظم مكاتب مبيعات المطارات.

- للحجز عن طريق الإنترنت يتمّ إدخال تفاصيل الراكب، ومعلومات الاتصال، ومعلومات الدفع، وفي نهاية العملية، سيتم تزويدك بدليل خط سير الرحلة، وللحجز عبر الإنترنت، يجب أن يكون عمرك 18 عامًا على الأقل.

- يمكنك الدفع عبر بطاقات ائتمان أو خصم (فيزا، فيزا إلكترون، ماستر كارد ومايسترو)، أو عبر التحويل البنكي.

- بعد الانتهاء من الحجز، ستتلقى رمز تأكيد - هذا ما تحتاجه لتسجيل الوصول، وسيتم إرسال دليل خط سير الرحلة إلى عنوان بريدك الإلكتروني، والذي يتضمن الآتي:

- رمز تأكيد فريدًا.

- رقم الرحلة.

- تاريخ ووقت السفر.

- تفاصيل المغادرة والوجهة.

- التكلفة الكاملة.

- للركاب يكون حجز الرحلات عبر وكالة سفر أو موقع ويب لطرف ثالث، سيتم توفير دليل خط سير الرحلة من جانب وكيل السفر، إذا تم انشاء الحجز بواسطة شخص غيرك سيتم التواصل عبر معلومات اتصال صاحب الحجز بشأن أي تغييرات تحدث في الرحلة.

- تشمل الأسعار الخاصة بالذهاب فقط الضرائب والرسوم الإدارية ورسومًا أخرى غير اختيارية، بالإضافة إلى سعر أمتعتك اليدوية (40 × 30 × 20 سم، بحد أقصى 10 كجم).

وكانت شركة «ويز إيرأبو ظبي» أعلنت إطلاق خط طيران جديدًا منتظمًا بين مطاري أبوظبي وبرج العرب بهدف زيادة تدفق الحركة السياحية بين مصر والإمارات، على أن يتم تشغيل رحلتين طيران أسبوعيًا بين مطاري أبو ظبي وبرج العرب، وسيتم تخصيص 4 طائرات للعمل على خط الطيران الجديد بهدف استيعاب تدفق حركة السياحية بين الدولتين.