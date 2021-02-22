السجيني: فساد المحليات سبب أزمة عمارة فيصل

ناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم، وحضور المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية وعدد من قيادات الوزارة، بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط بها ومكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلي وذلك في إطار مناقشة بيان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة أن تكون هناك مواجهة صارمة للفساد والمخالفات في الوحدات المحلية، للحفاظ على مقدرات الدولة ومصالح المواطنين.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة مواجهة الفساد في المحليات، قائلا: «الفساد هو سبب ظهور أزمة كأزمة عمارة فصيل، لا بد من المحاسبة وإنهاء المشكلة».

وتابع: «المشكلة ليست في عمارة واحدة وإنما مخالفات بالجملة في العقارات، وفي الآخر العقار يولع ولا نعرف كيف ننقذ العمارات المجاورة لأن البناء على المساحة كلها».

وطالب النائب أحمد السجيني من المهندس هيثم الدسوقي، ممثل الوزارة توضيح ما هو قطاع التفتيش وما هو دور القطاع وأدواته وما تم إنجازه على ارض الواقع، وما هي طموحات الجهاز من متطلباته على المستوى التشريعي والإدارى والمؤسسي.

وعقب هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، قائلا: «نواجه سيلا من القضايا والدعاوى التي تم رفعها، وكل يوم نواجه قضايا ومحاكم ونتصدى للمخالفات».

وعرض المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، على لجنة الإدارة المحلية فيديوجراف عن الهيكل التنظيمي لقطاع التفتيش للقضاء على الفسا، وقال إنه ممثل الوزارة: «إنه يتم التفتيش على الإدارات المحلية وتقييم أدائها وفحص العديد من أوجه العمل فى الوحدات المحلية، ونقوم بمراجعة الخطة الاستثمارية للمحافظات والوحدات المحلية، ونتابع عمل الإدارات الهندسية المسؤلة عن تراخيص المباني والساحات».

وأشار رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، إلى أن القطاع يقوم بدوره فى التفتيش المالي والإدارى ونتابع فحص الشكاوى، مشيرًا إلى أن خلال الشهور الماضية تم وضع خطه عمل لمتابعة أعمال الوحدات المحلية ونقوم بدورنا لإبراز الأخطاء ووضع حلول للمشاكل.

وتواصل لجنة الادارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني مناقشة بيان وزير الإدارة المحلية خلال اجتماعها التالي اليوم حيث من المقرر الانتهاء من تقرير اللجنة نهاية الأسبوع الجاري.