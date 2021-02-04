«حديث المساء».. عمارة فيصل وذكرى غرق «السلام 98» ومداخلة لوزيرة البيئة

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصًا لأبرز ما تمّ تناوله ببرامج الـ«توك شو» المسائية ليوم الأربعاء، وأبرز الفقرات والمداخلات الهاتفية التي احتواها كل برنامج، حيث أجرى الإعلامي محمد مصطفى شردي، مداخلة هاتفية مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، للحديث عن المحميات الطبيعية في منطقة البحر الأحمر، واتفاقية المناخ ومشكلة القمامة في مصر.

وزيرة البيئة ضيفة الحياة اليوم

كما أجرى شردي حوارًا مع علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، للحديث عن دور البنك في دعم الفلاح وتقديم التمويلات اللازمة له.

من مصر يتذكر حاثة عبارة السلام

الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، تذكّر حادثة عبارة «السلام» الشهيرة، وأجرى مداخلة مع أحمد عليوة، أحد الناجين من حادث عبارة «السلام 98» الذي تذكّر الحادث المآساوي وروى ذكريات مؤلمة عنه.

كما استضاف عمرو خليل، الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، للحديث حول حادث غرق عبارة السلام وذكريات عن تغطيته الصحفية للحادث.

واستضاف المحلل والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، للحديث عن مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، والدكتور أسامة حمدي أستاذ السكري بجامعة هارفارد للحديث بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا.

مساء dmc يناقش تطعيم الأطقم الطبية

أما الإعلامي رامي رضوان فقد أجرى في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» مداخلة مع الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة لطوارئ والرعاية العاجلة للحديث، بشأن تطعيم الأطقم الطبية ضد فيروس كورونا المستجد، ومداخلة مع الدكتور محمد أحمد علي رئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا بالمركز القومي للبحوث، للحديث عن آخر تطورات المصل المصري المضاد لفيروس كورونا.

كما ناقش رضوان آخر تطورات حريق عمارة فيصل مع الدكتور أحمد الجابري عميد معهد المواد بالمركز القومي لبحوث السكان، واستضاف الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية.

«يحدث في مصر» يستضيف رئيس «محلية النواب» ومبروك عطية

كما ناقش الإعلامي شريف عامر في برنامجه «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، حادث حريق عمارة فيصل، وأجرى مداخلة هاتفية مع المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

كما استضاف الداعية الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف للحديث حول توبة اللصوص والنصابين.