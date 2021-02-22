شيخ الطريقة المحمدية الجديد: توحيد الصف وعودة الطير المهاجر أول مهامي

وجه الشيخ زكي جمال، شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية ورائد العشيرة المحمدية الجديد، الشكر للمجلس الأعلى للطرق الصوفية لمساعيه لإنهاء أي خلاف قائم داخل الطريقة المحمدية لعودته لريادتها من جديد، مؤكداً أنه بانتظار تصديق المجلس الأعلى للطرق الصوفية على القرار في الاجتماع المقبل لبدء المهام.

وقال شيخ الطريقة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن أولى المهام التي سيتم العمل عليها هو لم الشمل وتوحيد الصف وعودة الطير المهاجر من جديد، مؤكداً أن من خرج من الطريقة وذهب إلى مكان أخر هم أبناء سيدنا الشيخ الرائد محمد زكي إبراهيم، ويسيرون على منهجه، وحينما تعود الطريقة لسابق عهدها كما كانت في عهد المؤسس الرائد، سيعودون مرة أخرى للعهد، فهناك علماء كبار ومشايخ ثِقال تابعين للطريقة يدينون بالمحبة للشيخ الرائد.

موعد البيعة

وأضاف: «مهمتي خلال الفترة المقبلة هي عودة هؤلاء المشايخ والعلماء مرة أخرى وإعادة توحيد الصف من جديد، وإعادة منهج الشيخ المؤسس».

كما أوضح شيخ الطريقة الجديد أنه سيقوم بدعوة كافة محبين الشيخ الراحل والعشيرة المحمدية للعودة مرة أخرى ونفتح أبوابنا لجميع من يجدد العهد مرة أخرى.

ولم يحدد شيخ الطريقة الجديد موعد أخد العهد والبيعة من أبناء الطريقة، مؤكداً أنه سيتم تحديدها في وقت لاحق.

وأكد الشيخ زكي جمال أن آل بيت الشيخ الراحل والشيخ المؤسس هم أهل للطريقة كلها، مضيفاً: «لا يوجد خلاف مع الحاجة ثريا أو آل بيت الشيخ الراحل، بل نكن كل الحب والاحترام لهم، وهناك تقدير كبير للحاجة ثريا ولا يوجد أي خلاف أو شقاق، بل الطريقة والعشيرة منزلهم ونحن نعيش في كنفهم طوال 25 عاما وليس من طبعنا قطع صلة الرحم».

«الأعلى للصوفية» يحسم أزمة العشيرة المحمدية

يذكر أن الدكتور محمود أبوالفيض، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية، قد أجاب على سؤال «الوطن» في وقت سابق، بشأن كيف سيتم حسم أزمة العشيرة المحمدية؟ ومن هو شيخ الطريقة ورائد العشيرة المحمدية؟

وأكد «أبو الفيض» أن مجلس الطرق الصوفية، وافق على الشيخ زكي جمال شيخاً للطريقة والعشيرة المحمدية، مضيفاً: «بالأمس تقدم كريم النجدي بطلب إلى مشيخة الطرق الصوفية للترشح على منصب شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية، بعد ما استقر المجلس على الشيخ زكي جمال شيخاً للطريقة».

وأوضح رئيس اللجنة القانونية أنه سيتم دراسة الطلب المقدم من كريم النجدي بناء على القانون الذي ينص على كيفية تعيين شيخ الطريقة والشروط الواجب توافرها في الشيخ، مضيفاً: «الطلب المقدم سيتم مناقشته وإذا تم الموافقة عليه سيتم عرضه علي المجلس الأعلى للطرق الصوفية وحال رفضه لن يتم عرضه، والاكتفاء بالقرار النهائي الصادر من شيخ المشايخ والمجلس بتولي الشيخ زكي جمال شيخاً للطريقة، فهو يمارسه سلطته كشيخ للطريقة».