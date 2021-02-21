قيادي بالعشيرة المحمدية: نلتزم بقرار الأعلي الصوفية بشأن شيخ الطريقة

أعلن الدكتور إبراهيم مجدي الطبيب النفسي والقيادي بالعشيرة المحمدية أنه ملتزم الآن الصمت والحياد في موضوع العشيرة المحمدية، ولن يعلق علي أي بيانات صادرة من أي طرف و في انتظار القرار الرسمي المكتوب من مشيخة الطرق الصوفية.

وأضاف، في تصريحات لـ«الوطن»: «سواء كان القرار يرضي أو لا يرضي سأنصاع له فأنا رجل دولة و ضد الفوضى وضد أي صراعات في هذا التوقيت الحالي» مشيرا إلى أن والده الراحل الدكتور مجدي حسين كان عضوا في مجلس إدارة العشيرة، أوصاه بالعشيرة خيرا، خاصة أن الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم، بشّر بأنه سيخلف والده في الطريقة.

وأوضح أن العشيرة المحمدية تعد منارة التصوف والبحث الصوفي العلمي في الشرق الأوسط و أن أي صراعات أو نزاعات أو مناوشات تؤثر على الصورة الذهنية للعشيرة في ذهن المحبين لها، مضيفا: «حاول قدر المستطاع لم الشمل والتهدئة فيما سبق لكني الآن اختار أن أترك الأمر في يد مشيخة الطرق الصوفية والمجلس الأعلى للطرق الصوفية فهم أهل الحكمة و العقل».

بيان العشيرة المحمدية

وكانت الصفحة الرسمية للعشيرة المحمدية عبر موقع التواصل «فيس بوك» نشرت بيانا قالت فيه إن «رجال الطريقة المحمدية الشاذلية ونوابها المعتمدين رسميا وهيئة كبار علمائها، أعلنوا مباركتهم وتأييديهم المطلق لتقديم كريم النجدي أمين شؤون الطريقة المحمدية الشاذلية بمصر والعالم وابن شقيقة الشيخ الراحل نور محمد عصام الدين محمد زكي إبراهيم، شيخ الطريقة السابق طلبه إلى مشيخة الطرق الصوفية ومجلسها الأعلى للترشح على منصب شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية بمصر والعالم خلفا للشيخ السابق».

وقال «النجدي»، في أعقاب تقدمه صباح اليوم بأوراق ترشحه لمنصب المشيخة العامة للطريقة المحمدية الشاذلية، بحسب ما نشرت الصفحة الرسمية لطريقة عبر موقعها على «فيس بوك»، أن خطوة تقدمه للترشح جاءت بعد أن نما إلى علمه أن «المجلس الأعلى للطرق الصوفية لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن حتى تاريخه، وأن ما تتداوله الصحف ووسائل الإعلام عن تنصيب شيخ جديد هو أمر عار تماما من الصحة»، بحسب وصفه.