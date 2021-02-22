محافظ دمياط تتفقد اعمال تطوير سوق الجملة بشطا

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية، اليوم، استهلتها بزيارة سوق الجملة بمنطقة شطا لمتابعة الأعمال التى تجري هناك لرفع كفاءته وتطويره، إذ جاءت الزيارة بحضور المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و جيهان حسين مدير عام منطقة الأبنية التعليمية ومديري إدارة المركبات بديوان عام المحافظة والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.

وبحثت المحافظ، الموقف الخاص بشبكة الصرف الصحي بالسوق تمهيدًا لربطه بخط الانحدار الذى تقوم بتنفيذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة الانتهاء من هذه الأعمال لاستكمال عمليات الرصف.

وتابعت أعمال التطوير التى تجرى بالسوق من خلال هيئة الأبنية التعليمية كما تفقدت النماذج الخاصة برفع كفاءة دورات المياه و المحلات بالمحيط الخارجى، ووجهت لإنشاء دورتى للمياه للسيدات المترددات على السوق وتنفيذ كافة أعمال التطوير وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً والمعايير الفنية و الهندسية، كما تابعت عمليات الرصف بالبلاطات الخرسانية التى بدأت خلال الفترة الماضية.

وحرصت «عوض»، على التواصل مع التجار بالسوق للتعرف على مشاكلهم ومطالبهم ومقترحاتهم التى جاء من بينها إنشاء جمعية لمجلس إدارة السوق، و أكدت المحافظ أن المحافظة حريصة على تلبية مطالبهم و تنفيذ مشروع متكامل لرفع كفاءة الباكيات ودورات المياه وتنفيذ أعمال الرصف والإنارة وإنشاء غرفتين للأمن والتحكم مزودتين بأحدث الأجهزة.

وتفقدت المحافظ مشروع تغطية ترعة الخياطة ضمن البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وفقاً لبنود البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث جاءت الزيارة بحضور المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و جيهان حسين مدير عام منطقة الأبنية التعليمية و طارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل.

وناقشت مع القائمين على المشروع من الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، الخطوات و المعدلات التنفيذية لتغطية الترعة بطول كيلو و ١٥٠ متر مرورًا بقريتى البصايلة و الخياطة بتكلفة إجمالية للمرحلتين الأولى والثانية ٥٠ مليون جنيه ، حيث أكدت على الانتهاء من هذه الأعمال وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد لتحقيق الهدف من المشروع للحد من التلوث و الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

فيما وجهت المحافظ تعليماتها لمديرية الطرق برصف الطريق بالتوازى مع أعمال التغطية، و تخطيطه وإنشاء أرصفة جانبية بالإضافة إلى إنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار بالطريق لتنسيق المنطقة بشكل حضارى.