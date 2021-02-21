ميناء دمياط يستقبل أول سفينة لتصدير الغاز المسال بعد توقف 8 سنوات

أعلن ميناء دمياط استعادة حركة تردد ناقلات الغاز المسال للميناء مرة أخرى بعد توقف 8 سنوات، حيث تم استقبال ناقلة الغاز المسال (GOLAR GLACIER) القادمة من سنغافورة، التي ترفع علم جزر المارشال، ويبلغ طولها 276 مترا وبعرض 45 مترا وغاطس يبلغ 14 مترا.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز والطاقة بمنطقة شرق المتوسط، واستمرارا للتنسيق المستمر بين وزارتي النقل والبترول.

وسيقوم الميناء بشحن 60 ألف طن LNG، بما يعادل 158 ألف متر مكعب متجهة الى بنجلاديش، حيث وجه وزير النقل بقيام هيئة ميناء دمياط بالمتابعة الميدانية لعملية دخول السفينة وتراكيها على الرصيف الخاص بشركة «سيجاس» حيث وجه برفع حالة الاستعداد، وتطبيق كافة إجراءات التأمين و السلامة المتبعة أثناء التعامل مع مثل هذه النوعية من السفن، حتى تراكيها ورباطها برصيف المحطة، وذلك باستخدام القاطرات المملوكة للهيئة ثم متابعة مغادرتها بأمان.

جدير بالذكر، أن محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط، تعد أحد أكبر محطات إسالة الغاز في الشرق الأوسط وجاء استئناف العمل بالمحطة بعد توقف دام حوالي 8 سنوات.

واستقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37766 طنا، تشمل: 7144 طن فوسفات، و16356 طن يوريا، و4585 طن رمل، و1440 طن أسمنت، و8241 كلنك، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47888 طنا، تشمل: 12236 طن ذرة، و552 طن خردة، و3466 طن سكر، و31634 طن قمح.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1178 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا وبطاطس وبسلة وفاصوليا وكرنب وفلفل وخس وخرشوف وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وحبة البركة وزيتون وسمسم وكسبرة) وفواكه (برتقال وفراولة ويوسفي ومندولين) يتم تصديرها إلى كل من السعودية والإمارات والأردن وسنغافورة وسلوفينيا وفرنسا وباكستان وهولندا وانجلترا وكرواتيا ومالطا وألمانيا والهند.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 389 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1923 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 82405 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 77761 طنا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 5129 شاحنة.