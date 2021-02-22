متحدث «الخارجية»: نعرب عن تعازينا في مقتل السفير الإيطالي بالكونغو

أعرب السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن تعازي مصر في مقتل السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكا أتاناسيو، وذلك أثر هجوم شنه مسلحين على قافلة الأمم المتحدة.

ودوّن المتحدث باسم وزارة الخارجية، على صفحته على موقع تويتر، «نعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة في مقتل السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكا أتاناسيو».

وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، قبل قليل، مقتل سفيرها لدى الكونغو في هجوم مسلح.