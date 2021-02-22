محافظ البحيرة يحظر التعامل مع منتحلي صفة صحفي

أصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعليمات مشددة، اليوم الاثنين، بمنع التعامل مع منتحلي مهنة الصحافة أو الإعلام، وأرسل ديوان عام المحافظة تعميماً بهذه التعليمات إلى رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات ورؤساء إدارات شركات الكهرباء والمياه والغاز، والمديرين التنفيذيين للمشروعات بالمحافظة، مشددًا باقتصار التعامل الإعلامي والصحفي على الصحفيين والإعلاميين العاملين بالمؤسسات الشرعية، وعدم التعامل مع منتحلي المهنة.

وقالت مصادر بديوان عام محافظة البحيرة إن تعليمات المحافظ تأتي في إطار الاستجابة للحملة التي أطلقها عدد من شباب الصحفيين مؤخراً، من مؤسسي حملة «مش صحفي»، لمواجهة ظاهرة انتحال مهنة صحفي، التي تزايدت بشكل كبير في المحافظة.

وجاء في نص تعليمات محافظ البحيرة: «في إطار الارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي بالمحافظة، بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات الأداء المتميز، ونظراً لما تلاحظ لدينا من وجود عدد كبير من منتحلي صفة (صحفي وإعلامي)، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من خلال كيانات وهمية غير مرخصة، ونظراً لما يمثله ذلك من خطورة، بسبب تواصل بعضهم مع بعض المسئولين وتصوير اللقاءات، كما تلاحظ قيامهم بمنح بعض المسئولين شهادة تقدير تحمل اسم المؤسسة المزعومة أو كارنيهات غير قانونية».

كما أشار الخطاب، الذي جرى إرساله إلى مختلف الأجهزة التنفيذية والمصالح الحكومية بالمحافظة، مرفقاً به خطاب من نقابة الصحفيين بهذا الخصوص، إلى أن مثل هذه الأفعال يستغلها منتحلو الصفة في خداع وإيهام المواطنين، وقد يصل إلى الابتزاز والنصب، وكذا نشر معلومات مغلوطة.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ البحيرة في هذا الشأن، يتم التشديد على الالتزام بعدم التعامل إلا مع الصحفيين والإعلاميين المعتمدين بمؤسساتهم، سواء كانت صحف أو مواقع إخبارية أو قنوات تليفزيونية، والتنسيق مع المكتب الإعلامي للمحافظة، قبل التعامل مع الصحفيين أو الإعلاميين، حرصاً على وصول ونشر المواد الإعلامية عبر القنوات الشرعية والمنابر الإعلامية المؤهلة والمتعارف عليها، والتنبيه على المسئولين بالجهات التابعة بضرورة مراعاة ذلك، تجنباً للمساءلة القانونية.