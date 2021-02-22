محمود الضبع يترشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين «تحت السن»

تقدم محمود الضبع، الصحفي بجريدة اليوم السابع، بأوراق ترشحه لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة الصحفيين «تحت السن»، والتي ستجرى في 5 مارس المقبل.

وأكد الضبع، أن برنامجه الانتخابي يقوم على محورين، الأول متعلق بالتحديات التي تواجهها المهنة، «خاصة وأن التطور التكنولوجي المتسارع والمتحكم في نفس الوقت في توجيه الرسالة الإعلامية يتطلب دعمًا للمؤسسات وزملاء المهنة؛ لمواكبة التطور أولاً بأول كي يتسلح الجميع بما يؤهلهم للصمود في معركة الوعي والمعرفة وتحقيق الرسالة الإعلامية التي نتشرف جميعًا بحمل أمانتها» بحسب تعبيره.

وأشار الضبع، إلى أن المحور الثاني فيتعلق بالخدمات، وتابع: وهو الدور الأساسي للنقابة، وهو هدف جماعي لكل مرشح، وتجميع قدرات الجميع بما يضمن تقديم أعلى مستوى خدمات للنقابة، خاصة الملف الطبي والذي كان يمثل تحديًّا للدولة بشكل عام ولنا كصحفيين ولأسرنا تحدٍ بشكل خاص، ونسعى لتوفير الخدمات وسهولة تقديمها للزملاء بشكل ميسر من خلال التقنيات التكنولوجية التي أصبح توافرها بنقابة الصحفيين فرضًا خاصة في الظروف الراهنة.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، أغلقت باب الترشح اليوم في الثانية عشرة ظهرا، وأعلنت تلقى 61 طلب ترشح خلال 5 أيام، بواقع 6 مرشحين على منصب النقيب، و20 مرشح لعضوية المجلس فوق السن، و35 مرشح لعضوية المجلس تحت السن.