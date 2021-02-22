احتراق محرك طائرة بوينج في هولندا بعيد انفجار آخر بأمريكا (فيديو)

بعد ساعات قليلة من انفجار محرك طائرة بوينج 777 تابعة لشركة «يونايتيد إيرلاينز» في سماء دنفر بكولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، احترق محرك طائرة بوينج 747 في سماء هولندا، عقب إقلاعها من مطار ماستريتش، ونتج عن شظايا وقطع المحرك المحترق، إصابة شخصين في هولندا بجروح، ليكون الحادث الثاني من نوعه للطائرات من طراز «بوينج» خلال 24 ساعة.

وذكرت هولندا، أن التحقيق جارٍ في حادث طائرة شحن من طراز بوينج 747-400، ألقت أجزاء من المحركات بعد انفجار في الجو واشتعال حريق فوق جنوب هولندا، السبت الماضي.

وذكرت المتحدثة باسم مطار ماستريتش هيلا هندريكس، أن طائرة الشحن للطيران «لونجتيل»، الرحلة رقم 5504، تناثر أجزاء معدنية صغيرة فوق بلدة ميرسن الهولندية، ما تسبب فى وقوع أضرار وإصابة سيدة بعد وقت قصير من إقلاعها.

الجريحان، اللذان أصيبا في بلدة «ميرسن» الهولندية، هما امرأة مسِنة وقعت عليها قطع من المحرك المحترق، وطفل أُصيب بحروق في يده عندما حاول التقاط إحدى القطع التي سقطت بالقرب منه على الأرض.

وقالت هندريكس، إنه فى الحادث الهولندي سمع شهود عيان انفجارا أو انفجارين بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة، وأبلغت قيادة الطائرة من المراقبة الجوية، أن محركا يحترق.

وأوضحت أن «الصور تشير إلى أنها أجزاء من شفرة المحرك، ويجري التحقيق فيها»، مضيفة أن «عدة سيارات تضررت وتطايرت شظايا المحرك المحترقة فوق عدة منازل، وعثر على قطع في جميع أنحاء الحي السكني على الأسطح والحدائق والشوارع».

وقبل هذا الحادث في هولندا، سبقه بساعات انفجار محرك طائرة بوينج 777 تابعة لشركة «يونايتيد إيرلاينز» في سماء دنفر بكولورادو الأمريكية السبت الماضي أيضا، وهو الأمر الذي استدعى اتخاذ شركة بوينج قرارات وقائية، أمس الأحد، وأوصت شركات الطيران بموجبها بوقف رحلات هذا النوع من الطائرات ذات محركات «بي. دبليو4000» ريثما يُعاد التحقق من توفرها على شروط السلامة.

وبسبب الحادثين أعلنت الجهات التنظيمية الأمريكية عن عمليات تفتيش إضافية وعلقت اليابان استخدامها أثناء النظر في اتخاذ المزيد من الإجراءات.

وتستخدم الخطوط الجوية المتحدة (UAL) والخطوط الجوية الكورية وخطوط آسيانا الجوية وخطوط أول نيبون الجوية والخطوط الجوية اليابانية (JAPSY) جميعها طائرات بوينج 777 التي تتعمل بنفس المحرك الذي انفجر في في سماء دنفر بكولورادو الأمريكية.