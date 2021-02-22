دورة تدريبية للمهتمين بسوق الصرف من «المعهد المصرفي» 7 مارس

يقدم المعهد المصرفي المصري دورة تدريبية للعاملين والمهتمين بسوق الصرف والمال، بهدف الحصول على شهادة مدير أمن المعلومات المعتمد المُقدم من CCISO، التابع لـEC-Council، هو أول برنامج تدريبي وشهادة من نوعها، تهدف إلى إنتاج مدراء تنفيذيين لأمن المعلومات رفيعي المستوى.

وقال المعهد في بيان له، إن شهادة CCISO تثبت خبرتك في أكثر من مجال، وهو كالتالي:

- حوكمة أمن المعلومات.

- إدارة مخاطر المعلومات.

- تطوير وإدارة أمن المعلومات.

- إدارة حوادث أمن المعلومات.

- إدارة مشروعات أمن المعلومات.

وأكد المعهد أن البدء في الدورة التدريبية للحصول على الشهادة، يوم 7 مارس المقبل، لمدة 5 أيام.

يذكر أن المعهد المصرفي المصري، مؤسسة معتمدة دوليًا وتسعى لتطبيق المعايير الدولية في مجال التدريب، يوفر المعهد المصرفي خدمات التدريب، بالإضافة إلى خدمات وأنشطة نشر المعرفة في البحوث والتوعية وخدمات التقييم وخدمات الدعم الفني والاستشارات التي يقدمها للشركاء والأعضاء.

وفي مجال التدريب، يقدم المعهد المصرفي المصري برامج المهارات القيادية والإدارية وتكنولوجيا المعلومات، علاوة على وحدة متخصصة للتدريب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يقدم المعهد أيضا برامج تأهيلية وتعاقدية وشهادات تمثل كل منها خلاصة مجموعة من المهارات وأنواع المعرفة التي تتماشى مع المعايير الدولية.

يذكر أن المعهد المصرفي المصري «EBI» يقوم بتقديم منصة تعليمية رقمية في كل مجال تقريبًا، بما في ذلك الأعمال المصرفية والإدارة والقيادة والشركات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا المعلومات، لا يعتبر التعلم الرقمي وسيلة تكنولوجية متقدمة إلى حد كبير فحسب، بل إنه يوفر لك أيضًا قدرًا كبيرًا من المرونة، مما يتيح لك الدراسة في أي وقت من أي مكان بالسرعة التي تناسبك دون القلق بشأن الجداول الزمنية والجداول الزمنية، من خلال العمل مع مجموعة متنوعة من خبراء التعلم الإلكتروني، ستحصل على مجموعة من الاستراتيجيات العملية لتطبيقها في عملك الخاص والمساهمة في معرفتك الخاصة.

من خلال منصة التعلم الرقمية الخاصة بالمعهد، يمكنك التعلم من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الصوت وقراءة المقالات، يتبع العديد من هذه الخطوات اختبارات قصيرة لمساعدتك أيضًا على التحقق من فهمك، نحن نتخيل عالمًا حيث يمكن لأي شخص في أي مكان تغيير حياته من خلال الوصول إلى أفضل تجربة تعليمية.