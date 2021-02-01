«المعهد المصرفي» يعلن وظائف شاغرة للشباب.. الشروط والخبرات المطلوبة

أعلن المعهد المصرفي المصري EBI عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وظائف شاغرة للشباب، وتستعرض «الوطن» في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء، تفاصيل الوظائف المتاحة والشروط والمؤهلات المطلوبة على النحو التالي:

وظائف موظفي تطويرالعمل

مسؤوليات العمل

- الترويج لمنتجات وخدمات المعهد المصرفي الدولي بشكل رئيسي في أفريقيا والمنطقة العربية لتحقيق أهداف الإيرادات.

- تحليل المبيعات والإيرادات والنفقات الحالية والسابقة من أجل تقديم توصيات لنمو الأعمال.

- إجراء بحث في السوق لتحديد منافسي EBI وتحديد أسعارهم وعملائهم ومنتجاتهم.

- الشرح للعملاء المحتملين مزايا المنتجات أو الخدمات المقدمة والمتابعة معهم من أجل إغلاق الصفقات التجارية.

- الرد على استفسارات العميل بشأن المنتجات.

- تطوير مقترحات الأعمال للعملاء الجدد والحاليين.

- المساعدة في تطوير الخطط والإجراءات الإبداعية للاحتفاظ بالعملاء بما في ذلك إجراء مقابلات معهم لأخذ ملاحظاتهم ودمجها في خطة النمو.

- تطوير علاقات قوية مع العملاء من أجل توليد عدد كبير من العملاء المحتملين.

- إدارة مكالمات العملاء ومواعيدهم بشكل فعال للفرص والاستفسارات الجديدة.

- المساعدة في متابعة قاعدة بيانات إدارة علاقات العملاء والاستفادة منها في إدارة جهات اتصال العملاء والقوائم البريدية.

- إثراء قاعدة بيانات EBI للمنطقة الأفريقية والعربية.

- تنفيذ أي عمل إضافي يُكلف به.

الخبرة التعليمية

- الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الاقتصاد والعلوم السياسية؛ الجامعة الأمريكية بالقاهرة أو الجامعة الأمريكية بالقاهرة أو جامعة عين شمس.

- يفضل الحصول على ماجستير في إدارة الأعمال.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المبيعات وتطوير الأعمال.

المهارة والمعرفة

- إجادة استخدام برامج MS Office.

- مهارات اتصال وتفاوض شفهية وكتابية ممتازة.

- إجادة تامة في اللغتين العربية والإنجليزية (كتابة - تحدث).

- الإلمام بأدوات ومنهجيات بحث / تحليل السوق.

- مهارات إدارة تنظيمية ومشروعات قوية.

- القدرة على السفر لمقابلة العملاء واستكشاف أسواق جديدة وحضور المؤتمرات.

- القدرة على التعامل مع الضغط والالتزام بالمواعيد النهائية.

وللانضمام إلى فريق العمل، يمكنك إرسال سيرتك الذاتية إلى البريد الإلكتروني للتوظيف مع ذكر المسمى الوظيفي: careers@ebi.gov.eg.