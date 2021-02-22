3 خطوات لتقديم إقرارك الضريبي من المنزل قبل 31 مارس

ينتهي تقديم موسم الإقرارات الضريبية لعام 2019-2020، في 31 مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين، وفي 30 أبريل 2021 للأشخاص الاعتبارية، ويتم الاشتراك بالبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية من خلال خطوتين، الأولى هي التسجيل، والثانية توجه الممول للمأمورية للتوقيع على النموذج المعد لذلك.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنّ هذا الموسم، أصبحت شركات الأشخاص أيضًا «شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو واقع» ملتزمة بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، أما فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين «الممول الذي يزاول النشاط منفردًا» فإنّ تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا يكون اختياريًا وليس إلزاميًا لهذا العام.

وتستعرض «الوطن» خطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا على النحو التالي:

خطوات تقديم الإقرار الضريبي:

1. الدخول على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب: http://www.incometax.gov.eg.

2. يملأ الممول الإقرار الضريبي الخاص بالشركة.

3. عند نجاح التسجيل يصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني بالرقم السري.

وتتولى المصلحة تفعيل الطلب بناءً على رغبة الممول «المسجل»، بحيث يتم الدخول برقم سري يختاره الممول وتسجيله ويكون خاص به فقط، وعليه أن يحتفظ بسرية هذا الرقم، الذي يعتبر الدخول به إلى موقع المصلحة بمثابة إقرار من الممول بصحة كل ما ورد فيه، ولا يجوز الطعن فيه، كونه يعد بمثابة توقيع إلكتروني لا يجوز العدول عنه.

عليك التوجه إلى المأمورية المختصة وإحضار المستندات الآتية:

1. التوكيل بالصفة أو تفويض على صحة توقيع البنك.

2. صورة البطاقة الضريبية.

3. صورة الرقم القومي.

وبعد ملئ الإقرار إلكترونيًا يسدد الممول الضريبة المصاحبة للإقرار عن طريق السداد الإلكتروني، أو بالسداد عن طريق فرع أي بنك يتعامل معه الممول، مع تسجيل رقم المدفوعة إلكترونيًا، إذ يسجلها على الإقرار الخاص به، إذ إنّ النظام الإلكتروني الجديد لن يقبل الإقرار من الممول أو المسجل إلا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.