الزراعة: إزالة 673 ألف طن مخلفات من الترع ضمن «مشروع التبطين»

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، المتحدث الرسمي باسم الوزراة، إن مشروع تبطين الترع يستهدف تطوير نظم الري الحقلي الموجودة لدى المزارعين من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، مشيرًا إلى أنه جرى إزالة ألف طن مخلفات من الترع بـ16 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن الدولة اتخذت هذا القرار لتعظيم عوائد الإنتاج الزراعي، وإحداث طفرة حقيقية وتحسين دخول المزارعين، ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق مبادرة حياة كريمة، ومن بنيها تطوير القرى، وكل ذلك ينصب على تغيير شكل الحياة في القرية المصرية وتطويرها بشكل متكامل.

وتابع، أنه سيجرى تطوير أكثر من مليوني فدان في المرحلة القادمة: «نعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على تطوير مليون فدان في الفترة القليلة القادمة، وسيعقبها 1.6 مليون فدان أخرى»، مشيرًا إلى أن وزارتي الزراعة والري ينسقان مع وزارة الري لتطوير الترع والمساقي وتغيير نظم الري داخل الحقل وإيجاد بدائل مناسبة للفلاح.

وأردف، أن الدولة تمضي قدما في إزالة مخلفات الترع: «تطوير الترع يعقبه وجود مخلفات، وبالتالي يجب التخلص منها، إذ كان هناك 673 ألف طن مخلفات جرى إزالتها من إجمالي 16 محافظة»، مشددًا على أن وزير الزراعة، أكد على ضرورة أن يكون التعاقد مع الشركة التي تنفذ عملية التطوير متضمنا إزالة هذه المخلفات والتخلص منها بشكل آمن، مع ضرورة إعادة استخدام هذه المخلفات واستخدامها في تصنيع بعض المنتجات.