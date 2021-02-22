القوى الناعمة.. وزيرة الثقافة تستقبل نظيرتها بدولة جنوب السودان

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، نظيرتها الجنوب سودانية، الدكتورة نادية أروب، لبحث سبل تعزيز التبادل الثقافي والفني بين البلدين، بحضور أيوم مكور ضيل، مساعدة الملحق الإداري بسفارة جنوب السودان بالقاهرة، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، والدكتورة سعاد شوقي، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما.

وأكدت عبد الدايم، أنه تم تناول العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين الصديقين، مشيرة إلى أن لقاء وزيرة ثقافة جنوب السودان يعكس التواصل الدائم والمستمر بين مصر وعمقها الأفريقي، وأبدت الاستعداد لتقديم الدعم اللازم في جميع المجالات الإبداعية بجنوب السودان، كما رحبت بالدعوة الموجهة من وزيرة ثقافة جنوب السودان لمشاركة مصر كضيف شرف في أول مهرجان متخصص في الثقافة والفنون في وطنها، الذي يشهد احتفالات فلكلورية ومعرضا للمنتجات التقليدية واقترحت استثمار التواجد المصري في جنوب السودان بإقامة ورش عمل للحرف اليدوية والتقليدية والسينما والمسرح للمزج بين ثقافة الدولتين، ووجهت بتخصيص منحتين لجالية جنوب السودان بمصر لدراسة السينما بأكاديمية الفنون، وكذلك إدراج جنوب السودان ضمن فعاليات مبادرة علاقات ثقافية لتوطيد أواصر الصداقة بين الدولتين.

وقالت وزيرة ثقافة جنوب السودان، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر، لدولة جنوب السودان، ولقائه برئيسها، سيلفا كير، مهدت الطريق لتعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات ومنها الثقافة والفنون، متابعة أن جالية بلادها تتابع بشغف الحراك الإبداعي في مصر، معبرة عن سعادتها بهذا اللقاء، وطلبت الاستعانة بالخبرات المصرية بما تملكه من باع طويل في هذا المجال، للنهوض بالحركة الثقافية والفنية في وطنها.

وأشارت وزيرة جنوب السودان، إلى أنها في مرحلة التأسيس ووضع السياسات العامة والبنية التحتية، كما طلبت الدعم في تنفيذ مشروع المتحف القومي لجنوب السودان وإيفاد وفد فني لتصوير وإخراج فيلم وثائقي عن بلدها، إلى جانب إقامة أسبوع ثقافي تبادلي يقام في القاهرة وجوبا في نفس التوقيت، ويشمل معرضا للكتاب وعروضا فنية وغيرها من الأنشطة، وكذلك تقديم المساعدة الفنية للكتاب والروائيين لطباعة إنتاجهم الأدبي في مصر، مؤكدة أن الحضارة المصرية تتميز بالتعدد والتنوع في كافة المجالات، مشيرة إلى تأثيرها على مختلف الدول والشعوب.

من جانبها، قالت مساعدة الملحق الإدارى بسفارة جنوب السودان بالقاهرة، أن مصر وطنها الثاني، وأعلنت الفخر بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وأكدت متانة العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن بلادها تسعى للحفاظ على الموروثات وتحرص على تقديمها للعالم، باعتبارها معبرة عن الشخصية في جنوب السودان، التي تعد الثقافة جزءًا هاما من تكوينها.