للمرة الأولى.. «بيتكوين» تتراجع 7% بعد تجاوزها 58 ألف دولار

تراجعت البيتكوين بأكثر من 7 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد أن تجاوزت مستوى 58 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

ويأتي هبوط العملة الرقمية الأكبر عالميا، لالتقاط الأنفاس، بعد موجة من الارتفاعات الصاروخية، الأسبوع الماضي، دفعت قيمتها السوقية لأعلى من تريليون دولار، نقلا عن موقع «مباشر مصر».

وارتفعت البيتكوين بحوالي 90 بالمائة، منذ بداية العام الجاري، بدعم اهتمام كبير من مؤسسات وشركات ضخمة على رأسها «تسلا» التي استثمرت نحو 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة.

وبحلول الساعة 1:25 مساءً بتوقيت جرينتش، هبطت البيتكوين بنحو 7.4 بالمائة إلى 53.135 ألف دولار بعد أن سجلت 58.330 ألف دولار بالأمس هو مستوى قياسي مرتفع.

كما تراجعت عملة الإيثريوم (الرقمية هي الأخرى) بنسبة 9.7 بالمائة إلى 1771.3 دولار.

وخلال نفس التوقيت، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 1.606 تريليون دولار، مقارنة بـ1.739 تريليون دولار قبل 24 ساعة، بحسب بيانات «كوين ماركت كاب».

ووصل سعر عملة «بيتكوين» الرقمية إلى مستوى قياسي جديد، الجمعة الماضية، حيث تجاوزت عتبة الـ56 ألف دولار لأول مرة في التاريخ، وارتفع سعر العملة الرقمية، بحوالي 7.8%، حيث كانت «بيتكوين» تباع بـ 56368 دولار مقابل البتكوين الواحد.

وأشارت بيانات موقع «كوين ماركت كاب»، الذي يتابع بيانات العملات المشفرة، إلى أن سعر العملة الرقمية بلغ حوالي 56100 دولار، فيما بلغ الحجم الإجمالي لسوق «بيتكوين» 1.7 تريليون دولار، أمس الجمعة، ما يعتبر مستوى قياسيا تاريخيا جديدا للعملة الرقمية.

وتحدت العملة الرقمية، تحذيرات محللين من أنها ليست من أساسيات الاقتصاد وتحوط ضعيف من التراجع في أسعار الأسهم، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي» الامريكية.

من جانبه، توقع رئيس «البنك الاحتياطي الفيدرالي» في بوسطن الأمريكية أريك روزنجرين، أن تنتهي سلسلة انتصارات «بيتكوين»، وتتراجع عن الصعود في نهاية الأمر.