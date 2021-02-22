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محمود مسلم

تطبيق مركز معلومات الوزراء (IDSC) يحل ثانيا في التحميل عبر الـ«App Store»

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الوطن
06:57 م | الإثنين 22 فبراير 2021
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

عقب إطلاق مركز معلومات مجلس الوزراء تطبيقً (IDSC) للهواتف الذكية، تصدر التطبيق المرتبة الثانية في متجر التطبيقات الخاص بمستخدمي الأيفون الـ«App Store».

تجدر الإشارة، إلى أن التطبيق يحوي جميع إصدارات المركز من مجلات ودوريات ومؤشرات محلية ودولية، بالإضافة إلى رصد ومتابعة الأحداث والأخبار والمقالات في مختلف المجالات.

ويتناول التطبيق، أسعار السلع العالمية ومؤشرات المنظمات الدولية، بالإضافة لرصد حركة أسواق المال والبورصات محليًا ودوليًا.

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