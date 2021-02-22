جولة داخل تطبيق IDSC الحكومي.. أخبار محلية وعالمية وتقارير السلع

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، تطبيق IDSC للهواتف المحمولة، الذي يقدم للقراء مجموعة متنوعة من المحتوى الإخباري والمعلوماتي والتقارير والإصدارات، في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز نشر وإتاحة المعلومات لزيادة الوعي المجتمعي وتحقيق مبدأ الشفافية وتأصيل مفاهيم الحوكمة.

«الوطن» تجولت داخل التطبيق لاستعراض أبرز عناصره ومحتوياته والتي جاءت على النحو التالي:

أعم عناصر التطبيق

التطبيق خاص بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويحوي 5 مكونات رئيسية:

أهم الآراء

- أخبار العالم، أخبار الشرق الأوسط، أخبار أفريقيا، أخبار مصر نقلًا عن مصادر عالمية تترجم بتصرف.

اتجاهات الاسواق

- يعرض اتجاهات أسعار السلع المحلية اليومية ونسب تغييرها اليومي والسنوي.

- اتجاهات السلع العالمية: البترول والحاصلات الزراعية والمعادن والأسمدة.

- أسواق المال: اتجاهات أسواق المال الناشئة والدولية والمصرية وشهادات الإيداع الدولية.

- أسواق النقد: يعرض أسعار العملات الدولية والمصرية والعائد على الإقراض بين البنوك ومعدلات الفائدة.

مؤشرات محلية

- يعرض مؤشرات الموازنة العامة والدين العام والتضخم والناتج المحلي والاستثمارات والبيانات النقدية.

مؤشرات دولية

- يعرض ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية مثل بيئة الأعمال، الاقتصاد الكلي، الحريات العامة، البيئة السياسية.

إصدارات وتقارير

- إمكانية عرض وتحميل إصدارات وتقارير المركز وكتب وعروض كتب.

طريقة تحميل التطبيق

لتحميل تطبيق IDSC عبر خدمة Google play لمستخدمي الأندرويد من هنـــــا.

وللتحميل عبر منصة App store لمستخدمي الـIOS من هنــــــا.

الشروط والأحكام الخاصة بالتطبيق

بالحصول على التطبيق، فإنّك توافق على الالتزام بشروط الخدمة، وجميع القوانين واللوائح المعمول بها، وتوافق على أنّك مسؤول عن الامتثال لأي قوانين محلية سارية، وإذا كنت لا توافق على أي من هذه الشروط، فأنت ممنوع من استخدام التطبيق أو الوصول إليها، علمًا بأنّ المواد الواردة في التطبيق محمية بموجب قانون حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية المعمول به.