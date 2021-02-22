السيسي يستجيب لعلاج طفل معاق.. أمه: «بشوف الريس ببقى عايزه أزغرد»

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب للمناشدات التي كان أطلقها للبرنامج، لعلاج ورعاية أحد الأطفال من أصحاب الإعاقة، بعد أن عرض البرنامج حالته للرأي العام.

وقالت «مصطفى»، خلال حلقة اليوم، من برنامجها «صالة التحرير»، المذاع على شاشة صدى البلد، إنها لا تستطيع أن تعبر عن إحساس السعادة الذي تشعر به الآن، بعد الاستجابة السريعة من رئيس الجمهورية، لمواطن يطلب المساعدة والمعونة.

وأضافت الإعلامية: «بتبقى أنت في حالة كدا ما بين سعادة غير طبيعية، من إحساس أب بولاده، والابن المعاق، اللي قالت عليه ولدته دلوقتي».

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي، قرر توفير فرصة عمل لوالد الطفل، الذي تسببت أزمة وباء كورونا في فقدانه لعمله، منبهة أنها حتى الآن، لا تعلم حجم استجابة الرئيس لهذه الحالة، ماذا ستشمل أيضا، واصفة تلك الإستجابة بـ«الشيء العظيم جدا»، موجهة كل الشكر للرئيس.

وتابعت: «الطبطبة وجبر الخواطر، اللي بنشعرها من الرئيس لكل فئات الشعب، حاجة جميلة وعظيمة جدا جدا».

وفي مداخلة هاتفية مع السيدة أمل والدة الطفل، وبعد أن أخبرتها الإعلامية بخبر استجابة الرئيس لحالة نجلها، قالت «يكفيك يا ريس شر المرض وشر الناس الوحشة ويوفقه كمان وكمان ويخليه لينا».

وألمحت إلى أنها ترى في الرئيس أب كل المصريين الروحي، الذي تتمنى أن تسمع صوته، معلنة أنها حتى الآن لا تستطيع أن تستوعب ما حدث من المفاجأة الجميلة تلك، مؤكدة أنها حين تراها على شاشة التليفزيون «ببقي عايزه أزغرد».

وبدورها عادت الإعلامية لتؤكد لوالدة الطفل، أن الرئاسة ستتواصل معها فورا، لحل كل مشكلاتها أو جزء كبير منها على أقل تقدير.

وكانت السيدة أمل والدة الطفل، تواصلت مع الإعلامية لتوضح لها حالة نجلها من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يحتاج لمصروفات كثيرة، في الوقت الذي يعاني منه والده من البطالة منذ أزمة كورونا.