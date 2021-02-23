ميناء دمياط يستقبل 27 سفينة بواردات 52 ألف طن

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الاثنين، أن الميناء استقبل 27 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرت السفينة «جولار جلاسيه» (GOLAR GLACIER)، بعد أن قامت بتحميل شحنة من الغاز المسال من محطة الإسالة بالميناء.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27 ألف و735 طن، تشمل 10 آلاف و379 طن فوسفات، و11 ألف و850 طن يوريا، و5 آلاف و506 أطنان كلنكر.

أما حركة الوارد من البضائع العامة فقد بلغت 52 ألف و341 طن، تشمل 10 آلاف و579 طن ذرة، و7 آلاف و226 طن خردة، و2712 طن سكر، و3 آلاف و497 طن حديد، و5 آلاف و50 طن كلوريد إيثيلين، و23 ألف و277 طن قمح.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 797 حاوية مكافئة، تشمل خضروات (بطاطا وبطاطس وبروكلي وبنجر وجزر وفاصوليا وخس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (ثوم وشمر وكتان وينسون ونعناع وبصل وفول سوداني وريحان وسمسم)، وفواكه (برتقال وفراولة ويوسفي وبلح)، يتم تصديرها إلى كل من السعودية والإمارات والجزائر وسنغافورة وسلوفينيا وإنجلترا وروسيا وأمريكا والصين وإسبانيا وبلجيكا ومالطا وكوريا الجنوبية وهولندا وكرواتيا وألمانيا والهند.

وفي المقابل، بلغ عدد الحاويات الوارد 1106 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2238 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 85 ألف و328 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 89 ألف و141 طنا.

وغادر الميناء قطار مكون من 25 عربة، بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية، سعة 40 قدم، قادماً من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5444 شاحنة.