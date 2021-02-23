إهمال يهدد «الحصة» بالقليوبية.. توصيل صرف القرية على غرفة منزل

شهدت قرية الحصة التابعة لطوخ بمحافظة القليوبية واقعة إهمال كارثية، حيث تم توصيل الصرف الصحي لعزبة تابعة لقرية مجاورة وهي قرية السفاينة و8 عزب أخرى على غرفة أحد المنازل بالقرية، ما يعرض المنزل والقرية للغرق بمياه الصرف الصحي.

بدوره، قال عبدالله محمود، أحد أهالي قرية الحصة، لـ«الوطن»، إنه من غير المعقول تصريف الصرف الصحي الخاص بعزب وقرى مجاورة للقرية على غرفة صرف خاصة منزل، مع العلم أن هناك مسارا آخر لصرفها على محطة الصرف الصحي الرئيسي للقرية مباشرة، ولكن تم تغيير المسار فجأة دون مبرر ومجاملة لأحد الأشخاص والذي هو قريب أحد أصحاب النفوذ الذي تدخل لمنع توصيل خط الصرف على غرفة التصريف الرئيسية أمام منزل قريبه وتم التعديل لمسار الخط مجاملة لصاحب النفوذ وقريبه على حساب أسرة بسيطة وشارع صغير، ما ينذر بكثرة أزمات طفح الصرف بالمنطقة الجديدة التي قد لا تحتمل قوة وكمية صرف قرية كاملة والعزب التابعة لها بعد ربطها بمنظومة الصرف بالقرية عبر محطة الصرف المقامة بالقرية لخدمة الحصة والقرى المجاورة.

وناشد محمود رئيس مجلس الوزراء التدخل في الأمر بعد أن لجأوا لمحافظ القىيوبية والجهاز التنفيذي دون جدوى ولم يعيروا الامر انتباه.

وأضاف عثمان عبد الباقي أحد أهالي القرية، أنهم فوجئوا بتحويل مسار الصرف الصحي الخاص بصرف قرى وعزب مجاورة من المحطة الرئيسية للتصريف في غرفة منزل في شارع رئيسي يدخل مباشرة إلى مقابر القرية ومنه تخرج الجنازات وتعرضه للغرق مشكلة كبيرة ومعاناة للمواطنين.

بدوره، قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه سيتواصل مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب الصرف الصحي لبحث الأمر.

يذكر أنه يعيش ما يقرب من 30 ألف نسمة بقرية الحصة بطوخ بمحافظة القليوبية وما يتبعها من 18 عزبة في معاناة مستمرة بفعل تعطيل الصرف الصحي منذ 11 عاما وطفح المياه بالمنازل، ما يجعلها مهددة بالانهيار بالإضافة إلى عدم وجود وتمهيد للطرق والمدرسة الإعدادية بها بها مبنى آيل للسقوط.