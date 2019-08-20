افتتح الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، مشروعي الصرف الصحي بقريتي كفر الشرفا والمنيرة بمركز القناطر الخيرية، حيث استهل الجولة بافتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية كفر الشرفا لخدمة أكثر من 60 ألف مواطن بتكلفة تقدر بنحو17 مليون جنيه، والذي يتكون من محطة رفع صرف صحي وخط طرد بقطر 300 مم بطول 20 كيلومتر، وإجمالي خطوط انحدار 1900 كيلومتر.

وافتتح المحافظ مشروع الصرف الصحي بقرية المنيرة مركز القناطر الخيرية لخدمة حوالي 60 ألف مواطن، بتكلفة نحو 37 مليون جنيه، ويتكون المشروع من محطة رفع صرف صحي وخط طرد بقطر 500 مم وبطول حوالي 28 كيلومتر، وإجمالي خطوط انحدار حوالي 6 كيلومتر.