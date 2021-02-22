«الشهر العقاري»: «إعلام الوراثة إجراء قانوني لا يستطيع أحد التحدث عنه»

قال جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن الدولة لجأت للمادة «35 مكرر» من قانون الشهر العقاري، لرفع عبء بحث الملكية في الحلقات العرفية عن كاهل موظفي المصلحة، وتركها للمحاكم، موضحا أن هذه المادة ليست جديدة، ولم تضف أي جديد سوى أنها عهدت للقضاة التصدي لبحث الملكية، وفيما عدا ذلك فإن الشهر العقاري مستمر في دوره، وفي حالات العقود العرفية يتم التوجه للمحاكم للحصول على حكم محكمة.

وأضاف «ياقوت»، في مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الإثنين، أنه بالنسبة لإعلام الوراثة فلا يوجد به مشكلة، موضحا: «إعلام الوراثة وإشهار الإرث إجراء قانوني لا يستطيع أحد التحدث عنه لا من قريب ولا من بعيد».

وتابع رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أن الشهر العقاري يتصدى للملكية في البيع الرضائي أو البيع بتوكيل، لأن الإجراءات بسيطة ويسيرة، ويتم التسجيل والحصول على العقد المسجد خلال 15 يوما، مشددا على أنه لا يوجد مشكلة في البيع الرضائي، أو إشهار الإرث، ولكن المشكلة في الحلقات العرفية التي تنتج عنها مشكلات، ولذلك تم التصدي لها من قبل المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري.

التصدي للعقارات الموجودة خارج الإطار الرسمي

وأوضح أن فلسفة التعديل هو التصدي لمشكلة في المجتمع المصري، وهي وجود نسبة هائلة من العقارات خارج الإطار الرسمي للدولة، ولا تعلمه الدولة، وهي بيوع عرفية تتم بتوكيلات وعقود عرفية وابتدائية، واعتاد الشعب المصري الاكتفاء بها أو بصحة التوقيع، وهذا الأمر سبب الكثير من المشكلات للمواطنين نتيجة لعملية النصب في العقارات، والحل في ذلك هو تسجيل جميع العقارات من أجل سهولة تداولها، وضمان ملكيته له، ويستطيع الدخول بها في أي إجراء مع الدولة مثل الحصول على قرض أو غيره.

وشدد على أن الدولة تستفيد من الملكية المسجلة لأنها تتحصل على ضرائب من عقود البيوع، وبالتالي فإن التعديل يصب في مصلحة المواطن أولا، ثم الدولة.

وعن الـ«كومباوندات» غير المسجلة، قال «ياقوت»: «ملكية المجتمعات العمرانية كلها مسجلة، ويطبق عليها القانون 27، وهو كفيل بحل جميع مشكلات الـ«كومباوندات»، ولا يوجد بها أي مشكلة نهائيا».