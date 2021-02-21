إزاي تطلب أول سيارة توثيق متنقل من مصلحة الشهر العقاري؟

أيام قيلة وتحديدا في مطلع مارس المقبل، وينطلق العمل بالتعديلات الجديدة لقانون الشهر العقاري، متضمنه تلك التعديلات إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية.

وعليه سيبدأ العمل والتزاحم على مقار الشهر العقاري، وهو ما يجعل المواطن يبحث عن البديل الذي وفرته المصلحة وهو سيارة التوثيق المتنقلة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» منطقة تواجد سيارة الشهر العقاري المتنقلة، وذلك في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

كيفية التواصل مع سيارة الشهر العقاري المتنقلة

يمكن الاستفادة من خدمات سيارة التوثيق المتنقلة لمن يرغب من المواطنين في الانتقال إليهم وذلك من خلال الاتصال على رقم الهاتف 01555559875 لحجز موعد.

- سيارة الشهر العقاري مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحاما جماهيرا.

- هدف سيارة الشهر العقاري سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع.

- تتبع المكتب المركزي بالقاهرة.

- تقوم بكل أعمال التوثيق المختلفة.

عناوين ومقرات الشهر العقاري الثابتة

عنوان الشهر العقاري بالقاهرة

- الاسم: جنوب القاهرة.

العنوان: 57 ش رمسيس – ميدان الإسعاف.

التليفون: 25743987.

نطاق العمل: جنوب القاهرة.

- الاسم: مكتب شمال القاهرة.

العنوان: رمسيس، شارع الجلاء، مبنى مجمع النيابات.

نطاق العمل مصر الجدية، مدينة نصر، شبرا، الشروق، بدر، التجمع الخامس.

عنوان الشهر العقاري بالإسكندرية

- الاسم: مكتب الإسكندرية

العنوان: شارع أحمد عرابي - المنشية.

التليفون 4864999 - 4864745.

نطاق العمل: محافظة الإسكندرية.

عنوان الشهر العقاري بالغربية

- الاسم: مكتب طنطا

العنوا:ن شارع خيرت من شارع المدارس.

التليفون: 3335882 - 3411931.

نطاق العمل: محافظة الغربية.

عنوان الشهر العقاري بالسويس

- الاسم: مكتب السويس

العنوان: الغريب – مجمع المصالح عمارة 3.

التليفون: 3194556.

نطاق العمل: محافظة السويس.

عنوان الشهر العقاري بأسوان

- الاسم: مكتب أسوان

العنوان: شارع البركة.

التليفون: 2313524.

نطاق العمل: محافظة أسوان.

عنوان الشهر العقاري بالجيزة

- الاسم: الجيزة.

العنوان: 16 ش عكاشة – الدقي.

التليفون: 33386132.

نطاق العمل: محافظة الجيزة.

عنوان الشهر العقاري ببني سويف

- الاسم: مكتب بني سويف

العنوان: شارع ابن رشد / مقبل.

التليفون: 2322132.

نطاق العمل: محافظة بني سويف.

عنوان السهر العقاري بأسيوط

- الاسم: مكتب أسيوط.

العنوان: شارع المحافظة.

التليفون: 2324198.

نطاق العمل: محافظة أسيوط.

عنوان الشهر العقاري بالشرقية

- الاسم: مكتب الزقازيق.

العنوان: ميدان المحطة حارة مهاود.

التليفون 2302193.

نطاق العمل: محافظة الشرقية.

عنوان الشهر العقاري بالأقصر

- الاسم: مكتب الأقصر.

العنوان: ش رمسيس ساحة بولس باشا.

التليفون: 2372426.

نطاق العمل: محافظة قنا.

عنوان الشهر العقاري بالمنيا

-الاسم: مكتب المنيا.

العنوان: 23 شارع عدلى يكن.

التليفون: 2362160 - 2364354.

نطاق العمل: محافظة المنيا.

عنوان الشهر العقاري بسوهاج

- الاسم: مكتب سوهاج.

العنوان: شارع مازن بندر سوهاج.

التليفون: 2323019 - 2328426.

نطاق العمل: محافظة سوهاج.

عنوان الشهر العقاري بالإسماعيلية

- الاسم: مكتب الإسماعيلية

العنوان: عرايشة مصر شارع السكة الحديد.

التليفون: 3357010.

نطاق العمل: محافظة الإسماعيليلة.

عنوان الشهر العقاري بالبحر الأحمر

- الاسم: مكتب البحر الأحمر

العنوان: شارع الشيخ الشحات - الدهار.

التليفون: 3546397.

نطاق العمل: محافظة البحر الأحمر.

عنوان الشهر العقاري بالوادي الجديد

- الاسم: مكتب الوادى الجديد

العنوان: حي الزهور- عمارة 125 الخارجة.

التليفون: 7928711.

نطاق العمل: محافظة الوادي الجديد.

عنوان الشهر العقاري ببورسعيد

- الاسم: مكتب بورسعيد.

العنوان: أرض اللنش رقم 8 شارع ناصر.

التليفون: 3221774.

نطاق العمل: محافظة بورسعيد.

عنوان الشهر العقاري بدمياط

-الاسم: مكتب دمياط

العنوان: عمارة الاستاد.

التليفون: 2222993057.

نطاق العمل: محافظة دمياط.

عنوان الشهر العقاري بالفيوم

-الاسم: مكتب الفيوم

العنوان: شارع الجمهورية.

التليفون: 6307355.

نطاق العمل: محافظة الفيوم.

عنوان الشهر العقاري القليوبية

- الاسم: مكتب بنها

العنوان: ميدان سعد زغلول العمارة المثلثة.

التليفون: 3252244.

نطاق العمل: محافظة القليوبية.

عنوان الشهر العقاري بالمنوفية

- الاسم: مكتب شبين الكوم

العنوان: ش طلعت حرب.

التليفون: 2222435.

نطاق العمل: محافظة المنوفية.

عنوان الشهر العقاري بكفر الشيخ

- الاسم: مكتب كفر الشيخ

العنوان: مجمع المحاكم شارع صلاح سالم.

التليفون: 3227501.

نطاق العمل: محافظة كفر الشيخ.

عنوان الشهر العقاري بالبحيرة

- الاسم: مكتب دمنهور

العنوان: عمارة جوهر1 شارع الجيش.

التليفون: 3318104.

نطاق العمل: محافظة دمنهور.

عنوان الشهر العقاري بالدقهلية

- الاسم: مكتب المنصورة

العنوان: شارع دليور من ش الثورة.

التليفون: 2243995 - 2244678.

نطاق العمل: محافظة الدقهلية.

عنوان الشهر العقاري بمرسى مطروح

- الاسم: مكتب مرسى مطروح

العنوان: كيلو 4 مرسى مطروح.

التليفون: 4907457.

نطاق العمل: محافظة مرسى مطروح.

عنوان الشهر العقاري بجنوب سيناء

- الاسم: مكتب جنوب سيناء

العنوان: مجمع المصالح بطور سيناء.

التليفون: 3770449069.

نطاق العمل: محافظة جنوب سيناء.

عنوان الشهر العقاري بشمال سيناء

- الاسم: مكتب شمال سيناء

العنوان: مجمع محاكم العريش.

التليفون: 3321382- 3329632.

نطاق العمل: محافظة شمال سيناء.