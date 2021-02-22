«يصل لنصف مليون».. شروط الحصول على قرض الزواج من البنك الأهلي

عندما يرغب الأشخاص في الزواج وتكوين أسرة يجدون ذلك مكلفا فتأسيس بيت وشراء المستلزمات وفرشه بالكامل، بالإضافة إلى المهر والذهب يكلف الشخص أعباء مادية كبيرة، مما يجعله في حيرة من أمره كيف سيغطي كل هذه التكاليف، وهو ما يجعل البعض يلجأون للاقتراض من البنوك.

وأتاحت بعض البنوك قروضا للشباب لكي تساعدهم على الزواج وتيسيرا عليهم، وفي السطور التالية تعرض «الوطن» تفاصيل قرض الزواج من البنك الأهلي وشرط الحصول عليه والمستندات المطلوبة:

مزايا قرض الزواج من البنك الأهلى

يمكن الحصول على قرض الزواج من البنك الأهلي، لجميع المواطنين والفئات، حيث يتيح البنك الحصول على القرض بالنسبة لموظف بالحكومة أو القطاع الخاص أو يعمل بالأعمال الحرة.

تبدأ القروض من 5 آلاف جنيه وتصل إلى نصف مليون جنيه مصري.

يمنح البنك قرض بقيمة مليون جنيه، إذا قام طالب القرض بتحويل مكافأة نهاية خدمته للبنك.

يمكن أن تمتد فترة تسديد القرض للبنك حتى 10 سنوات.

يمكنك استخدام القرض في تسديد القروض لبنوك أخرى.

ولا يضع البنك شرطا بوجود ضامن حكومي لكي يحصل المتقدم على القرض الشخصي من البنك الأهلي.

يفتح البنك الأهلي حساب جاري لك مجانًا في البنك.

شروط الحصول على قرض الزواج من البنك الأهلي المصرى

وفيما يلي نعرض أبرز المستندات المطلوبة من أجل الحصول على قرض الزواج وفق موقع البنك:

يشترط ألا يقل دخل المتقدم للحصول على قرض الزواج عن 500 جنيه.

تقديم صورة البطاقة الشخصية بشرط أن تكون سارية.

لابد من إحضار إيصال حديث لأحد المرافق «غاز، كهرباء، مياه».

يشترط دفع 2% من إجمالي مبلغ القرض كمصاريف إدارية وبحد أدنى 250 جنيها مقدمًا، بالنسبة للقروض التي تسدد على مدار سبع سنوات، وتزداد الرسوم إلى 3% إذا كان التسديد سيتم على أكثر من هذه المدة.

تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب إلى البنك الأهلي المصري.