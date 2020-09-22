أخبار البنوك.. تفاصيل قرض تأثيث شقة الزواج من بنك ناصر

متطلبات الزواج كثيرة، والتي تبدأ من الحصول على وحدة سكنية وتأثيث الشقة، ومستلزمات الفرح وغيرها، ويبحث الكثيرون عن القروض التي تسهل الزواج.

فإذا كنت مقبلا عن الزواج، وتسعى للحصول على قرض لتأثيث الشقة، فإنّ بنك ناصر يعرض الحصول على قرض حسب قدرة العميل المادية، والتي تستعرضها "الوطن" في السطور التالية..

الفئة المستهدفة

الزوج أو الزوجة أو والد الزوجة أو الولي الشرعي لها ويجوز للأم الحصول على التمويل بموافقة الأب أو حال وفاته.

في حال الزواج الثاني يمنح التمويل للأرمل أو الأرملة فقط.

شروط الحصول على قرض تأثيث شقة الزوجية

يشترط ألا تزيد مدة وثيقة الزواج أو محضر الخطبة للمسيحيين عن 7 سنوات عند منح هذا التمويل مع التأشير على وثيقه الزواج أو محضر الخطبة بما يفيد صرف التمويل.

ألا يقل سن العميل طالب التمويل عن 21 عاما.

أصحاب المرتبات: تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري مع تقديم ضامن من العاملين من جهة حكومية أو وثيقة مخاطر عدم السداد، والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

أصحاب المعاشات: تحويل المعاش على البنك، ووفقا للضمانات السابقة.

ورثة المعاشات: تحويل حصة وريث المعاش على البنك وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

العاملون بالقطاع الخاص المؤمن عليهم: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي مع تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

أصحاب الودائع الادخارية: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، تجميد وديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد مع تقديم إقرار بالموافقة من العميل بالخصم من الوديعة وعائدها دون الرجوع إليه.

سعر العائد بالبنك

في حالة وجود ضامن تكون نسبة العائد على قيمة القرض نحو 10.5% سنوي ثابت مع تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو المعاش.

أما إذا لم يكن هناك ضامن فنسبة العائد تكون 11.2% مع تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو حصة وريث المعاش.

المصاريف الإدارية

يتم حساب نسبة 1.5% مصاريف إدارية من قيمة التمويل وتسدد نقدا قبل المنح.

مدة القرض

ألا تزيد المدة عن مدة عقد الإيجار للوحدة السكنية.

نسبة القسط لا تتجاوز 75% من صافي الدخل الشهري للعميل وقد تصل الى 90% وفقا للشروط والأحكام.

غرامة التأخير

في حالة التأخر عن دفع القسط يتم احتساب غرامات التأخير بنسبة 1.5% شهريا من قيمة القسط الشهري.

خطوات الحصول على قرض تأثيث شقة

طلب الحصول على التمويل.

الرقم التأميني لطالب التمويل.

صورة بطاقة الرقم القومي.

إيصال مرفق حديث.

بيان مفردات الدخل.

صورة وثيقة زواج أو محضر الخطبة للمسيحيين.