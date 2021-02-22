ابن شعبان عبدالرحيم ينفي الصلح مع منار اللبنانية: كنت هطردها من الفرح

استنكر المُغني عصام شعبان عبد الرحيم، نجل المُغني الراحل شعبان عبد الرحيم، ما وصفته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بـ«الصلح» مع منار اللبنانية، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال عصام شعبان عبد الرحيم، لـ«الوطن»: «أول لما شفتها وقفت الفرح، وكنت هطردها وهطلب من القاعة ميدخلوهاش، بس هي جات مع ناس كانوا أصدقاء وحبايب أبويا جامد، وعملت خاطر عشانهم.. وقلت لها لولا الناس دي كنت مشيتك من هنا»، مؤكدًا أنّها أبدت اعتذارًا للأسرة وأنها لم تقصد أي إساءة.

وأضاف أن منار «أبلغت الأسرة أن ما حدث كان بمثابة سوء تفاهم، كونها تلقت اتصالًا من أحد الأشخاص، زاعمًا بأنه نجل شعبان عبد الرحيم، ويطالبها بالسفر إلى القاهرة بشأن الحصول على نصيبها من الإرث».

بداية الأزمة

وكانت منار اللبنانية، قد ظهرت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على «فيس بوك»، عقب وفاة شعبان عبدالرحيم بعام، قالت فيه «الحديث عن موضوع الفيلا والورث الخاص بها، هو موضوع خاص وشخصي، لكن بقول لعصام وأخواته أنتم أولاد شعبان عبد الرحيم، ولاد هرم من أهرامات مصر، كان واقف جنبي في كل مراحل حياتي، وبتذكر الأيام دي، بقول الله يرحمك يا شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه بالقانون والمحامي، أنتم أخواتي مش هاخد حاجة غصب عنكم، ويا عصام خليك صريح واحكي معا».

اللقاء الأول

يذكر أن منار اللبنانية، قد تعاونت مع الراحل شعبان عبد الرحيم، في أغنية «هتجوز لبنانية»، وكان اللقاء الأول بينهما قبل 12 عامًا تقريبًا، حين زارته في الاستديو الخاص به.

وكشف الشاعر إسلام خليل، مؤلف أغنية «هتجوز لبنانية» والصديق المقرب للمطرب الراحل، حقيقة الأمر قائلا: «هي اتعرفت على عم شعبان من حوالي 12 سنة، كنا قعدين في الاستديو بتاعه اللي بنسجل فيه الأغاني، وهي جت عشان تتصور معاه، زي ما بتعمل مع أي فنان، وكان معها واحد غالبًا كان مدير أعمالها».