منار اللبنانية تتصالح مع أسرة شعبان عبد الرحيم: حضرت زفاف حفيدته

كشفت الفنانة اللبنانية منار، عن تصالحها مع أسرة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، بعد أن حضرت للقاهرة من أجل التصالح معها، وحضور حفل زفاف ابنة عصام عبد الرحيم.

وقالت منار لـ«الوطن»، بأن ليس هناك أي مشكلات بينها وبين أسرة الفنان الراحل، وأن أبناء شعبان عبد الرحيم هم أشقاء لها، لكون الراحل كان صاحب فضل كبير عليها ولا تنسى أبدا وقوفه معها.

وأكدت على أنها حضرت للقاهرة من أجل مشاركة الأسرة فرحتها في زفاف ابنة نجل الراحل، والتقاط الصور مع أسرة شعبان عبدالرحيم، للتأكيد على أن الميراث لن يتسبب أبدا في إحداث مشاكل بينها وبينهم.

وبدأت علاقة الفنانة اللبنانية منار، بالمطرب الراحل شعبان عبدالرحيم، قبل 12 عامًا، حين زارت المطرب الشعبي في الاستديو الخاص به، على خلفية تعاونهما في أغنية «هتجوز لبنانية».

وكشف الشاعر إسلام خليل، مؤلف أغنية «هتجوز لبنانية» والصديق المقرب للمطرب الراحل، حقيقة الأمر قائلا: «هي اتعرفت على عم شعبان من حوالي 12 سنة، كنا قعدين في الاستديو بتاعه اللي بنسجل فيه الأغاني، وهي جت عشان تتصور معاه، زي ما بتعمل مع أي فنان، وكان معها واحد غالبًا كان مدير أعمالها».

وبعد وفاة شعبان عبدالرحيم بعام، ظهرت منار في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على «فيس بوك»، قالت فيه «الحديث عن موضوع الفيلا والورث الخاص بها، هو موضوع خاص وشخصي، لكن بقول لعصام وأخواته أنتم أولاد شعبان عبد الرحيم، ولاد هرم من أهرامات مصر، كان واقف جنبي في كل مراحل حياتي، وبتذكر الأيام دي، بقول الله يرحمك يا شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه بالقانون والمحامي، أنتم أخواتي مش هاخد حاجة غصب عنكم، ويا عصام خليك صريح واحكي معايا».