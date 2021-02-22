تاج الدين: ننتظر وصول 300 ألف جرعة من لقاح كورونا «جايين في الطريق»

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن أن هناك 300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» تنتظرهم مصر الآن «جايين في الطريق»، وسيتم توزيعهم واستخدامهم، حسب القواعد المعلنة بالنسبة للفئات ذات الأولوية في الحصول على هذا اللقاح.

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أنه لا توجد تغييرات جذرية أو جوهرية في البرتوكول العلاجي لفيروس كورونا، حيث إن برتوكول العلاج يُعد خطوط إرشادية لاستخدام المثالية وتقوم اللجان العلمية المتخصصة بوضع البرتوكولات حسب التشخيص والعلاج.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن البرتوكول العلاجي أو النظام العلاجي يُعد مصطلح هام للغاية في اللجان العلمية أو القطاع الطبي، «عبارة عن خطوط عريضة يقدر يتحرك فيها من خلاله ويحدد عدة أدوية ليعطيها للأشخاص المصابين، البرتوكول العلاجي لكورونا به شق وقائي وبه شق علاج الأعراض، وبه شق علاج المضاعفات».

وتابع: «كل ما تكتسب خبرة أثناء معالجة حالات مصابة أو نتيجة تبادل الخبرة مع المؤسسات العلمية أو المحلية، تقدر تقول إن في المرحلة الحالية نشيل علاج ونحط علاج أو نستخدم دواء جديد، والأبحاث العلمية ذكرت أن له تأثير عبارة عن تبادل خبرة وتبادل أراء، نقدر عن طريقها نحسن جودة العلاج والتشخيص ونقدر نوصل بالعيان إلى أحسن نتيجة ممكنة».