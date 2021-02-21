مستشار الرئيس: لا يوجد أدوية خاصة بفيروس كورونا أو الإنفلونزا الموسمية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن البرتوكول العلاجي المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ليس ضد الفيروس وليس معالجًا للفيروس، حيث لم يظهر حتى الآن دواء مُحدد ضد فيروس كورونا، «إحنا بندي بعض الأدوية الخاصة بالفيروسات من أجل الحد من الأعراض».

مفيش دواء مكتوب عليه «هذا ضد فيروس كورونا المستجد»

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الخبرة العملية والتجربة المصرية وكذلك التجارب الدولية يضعوا برتوكولات علاجية من أجل الحد من أعراضه، لكن حتى الآن لا يوجد دواء مكتوب عليه «هذا الدواء ضد فيروس كورونا».

البرتوكولات العلاجية تقلل الأعراض والمضاعفات فقط

وتابع: « لحد الآن مفيش دواء محدد ضد الفيروس، بس البرتوكول العلاجي يقلل المضاعفات ويحد من الاعراض، ويقلل من الأعراض الشديدة، وحتى الآن مفيش علاج خاص بالإنفلونزا الموسمية، بس إن شاء الله فيروس كورونا ميتحورش أوي، يعني يبقى خفيف علينا، بإذن الله تكون السلالة المتحورة اللي تظهر في مصر تكون غير حادة».

يتم استخدام المضادات الحيوية في البرتوكولات بمعايير شديدة الحساسية

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن وجود كوادر بشرية في مصر ومؤسسات علاجية ومؤسسات تشخيصية ومؤسسات إنتاج دواء ساعدنا كثيرًا في تخطى جزء كبير من أزمة فيروس كورونا أو بمعنى أدق الحد من هذه الأزمة، موضحًا أنه يتم استخدام المضادات الحيوية في البرتوكولات بمعايير شديدة الحساسية.

وواصل: «يعني اللي عنده التهاب رئوي ويُعالج منزليًا له مضاد حيوي مُعين، واللي يُعالج في المستشفى له مضاد حيوي معين، واللي موجود على أجهزة التنفس الصناعي له مضاد حيوي معين، وكذلك اللي موجودين على أسرة العناية المركزة».