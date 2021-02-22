نائبة تطالب بتأجيل تطبيق «تعديلات الشهر العقاري» حتى نهاية العام

طالبت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، وزير العدل، بتأجيل قراره بعدم الاعتداد بالعقود الابتدائية وصحة التوقيع، وذلك بسبب قلة عدد مكاتب الشهر العقاري وسط انتشار جائحة كورونا.

وقالت سكينة سلامة، في بيان صحفي اليوم، إنها أرسلت بيانا عاجلا للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتقديمه لوزير العدل المستشار عمر مروان، بشأن ما تردد في وسائل الإعلام عن العقود الابتدائية وصحة التوقيع، وعدم الاعتداد بها بعد 8 مارس 2021.

وقالت النائبة، في بيانها العاجل، إنه نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد للحد من جائحة كورونا، وأيضا قلة مكاتب الشهر العقاري المتاحة للمواطنين، وأيضا وجود عقود صحة التوقيع، لا تزال تنظر في المحاكم حتي يونيو المقبل، فأطالب بتأجيل الأمر عند ثبوته إلى نهاية العام.

وزير العدل

كان وزير العدل المستشار عمر مروان، أصدر القرار الوزاري، رقم 9310 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري، الذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، التي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة، بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم، وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

ونص القرار علي أنه «تضاف إلى الباب الثالث من المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري، مواد جديدة بأرقام (21 مكررا، 21 مكررا أ، 21 مكررا ب)».