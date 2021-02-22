بريد الوطن.. حتى تصبح «محلاها عيشة الفلاح» قولاً وعملاً

فى إطار تأسيس مصر الحديثة؛ مصر الحاضر والمستقبل يدشن رئيسنا فخامة الزعيم عبدالفتاح السيسى مشروع «حياة كريمة» لتطوير أكثر من 4200 قرية وآلاف التوابع والعزب والنجوع لصالح ما يقدر بنحو 58 مليون مواطن يمثلون أكثر من نصف تعداد الدولة، بإجمالى استثمارات تربو على 500 مليار جنيه خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات على مرحلتين فى دلالة جلية على أن دولتنا المصرية راعية لحقوق جميع الطبقات؛ تضرب خير مثال للرعاية الحقيقية لحقوق الإنسان بعيداً عن الشعارات الزائفة! ففى إطار مبادرة حياة كريمة باعتبار «تطوير القرى المصرية» مشروعاً قومياً سيكون المشروع علامة فارقة فى تاريخ القرى المصرية؛ حيث ستعود مجمعات الخدمات فى مكان واحد قدر الإمكان وفقاً للتوجيهات الرئاسية فى هذا الصدد؛ مع مراعاة الحوكمة! وكلنا أمل ورجاء أن يكون قول الشاعر: محلاها عيشة الفلاح، متهنى البال مرتاح! فعلاً وقولاً، فكم ذاق ويذوق الفلاح الأمرّين.

آملين الأخذ فى الاعتبار طبيعة كل قرية خاصة تلك المتعلقة بحرفة الصيد والعمل الجاد على رفع مستواها من خلال بناء موانئ للصيد بهذه القرى على شواطئ البحيرات خاصة قرية العزيزة ببحيرة المنزلة وما شابهها من قرى، متمنين أن تطال تنمية هذه القرى الجانب الخدمى من منشآت تعليمية وصحية وخلافه لتكتمل عملية التنمية، وللحد من تنامى ظاهرة النزوح من القرى للمدن.

مصطفى عبدالغنى

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