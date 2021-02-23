بث مباشر .. مصر تتسلم شحنة جديدة من لقاح «سينوفام» بواقع 300 ألف جرعة

تقدم «الوطن»، بث مباشر، لتسلم مصر مساء اليوم بمطار القاهرة، شحنة جديدة من لقاح كورونا الصيني، سينوفارم بواقع 300 ألف جرعة، كهدية من الصين للقاهرة.

سبق وأعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن هناك 300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» تنتظرهم مصر الآن «جايين في الطريق»، وسيتم توزيعهم واستخدامهم، حسب القواعد المعلنة بالنسبة للفئات ذات الأولوية في الحصول على هذا اللقاح.