تفاصيل لقاء وفد الأطباء مع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم «صور»

اجتمع ظهر اليوم، هيئة مكتب نقابة الأطباء برئاسة النقيب الدكتور حسين خيرى مع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور أعضاء اللجنة، وأعضاء هيئة المكتب الدكتورة نجوى الشافعي وكيل النقابة، الدكتور أسامة عبدالحي أمين عام النقابة، الدكتور جورج ناشد أمين عام مساعد النقابة، والدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة، وذلك لمناقشة الأجندة التشريعية للفصل التشريعي الجديد التي تخص الأطباء.

وبحسب بيان عن النقابة، فإن يأتي في مقدمة الأجندة:

1- تعديل القانون 16 لسنة 2018 والخاص بضم شهداء الأطباء لصندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والارهابية.

2- قانون المسئولية الطبية.

3- قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية وأفراد الطاقم الطبى.

4- إصلاح هيكل الأجور للفريق الطبى.

5- قانون إقرار شهادة موحدة للتخصصات الطبية المختلفة.

اللجنة الطبية

وكانت اللجنة الطبية العليا والدكتورة سوسن المعداوى مدير عام الإدارة العامة للجان الطبية، اعتمدت أوراق 74 وفاة إصابية للفريق الطبى منهم 55 طبيب و19 من باقى أعضاء الفريق الطبى سيتم صرف معاش إصابة العمل لهم فورا.

وأعلنت النقابة العامة للأطباء، أن ملفات الشهداء للجنة العليا من العديد وصلت من لجانها الفرعية بالمحافظات، وأعلنت اللجنة أنها فى انتظار باقى الملفات لباقى شهداء الفريق الطبى من كل محافظات مصر حيث انها ستعقد كل اسبوعين لاعتماد الأوراق.

يشار إلى أن الأوراق المطلوبة، استيفاء نموذج 29 ث .ص من جهة العمل «نموذج احتساب الوفاة إصابية»، وصورة بطاقة الرقم القومى، وصورة طبق الأصل من بطاقة الوثف الوظيفى، وشهادة الوفاة، وفى حالة الوفاة فى مستشفى، تقرير طبى من المستشفى مرفق به مايفيد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفى حالة الوفاة خارج المستشفى، نتيجة المسحة وفى حال عدم توافرها: يعتد بالأشعة المقطعية على الرئتين بها علامات إلتهاب رئوى غير نمطى، ونموذج إخطار بلاغ وقوع إصابة عمل من جهة العمل.