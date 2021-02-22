الهلباوي: معايير اختيار المراكز المطورة بـ«حياة كريمة» لا تقبل التشكيك

قال الدكتور هشام الهلباوي المشرف العام على المشروع القومي لتطوير القرى المصرية بوزارة التنمية المحلية، إن 58 مليون مواطن يعيشون في الريف، ولمدة طويلة جدا، كانت الخطط الموجهة لهم أقل من نسبة وجودهم في الريف المصري، لذلك فكر الرئيس عبدالفتاح السيسي في برنامج قومي لتطوير الريف المصري خلال 3 سنوات، وأن تكون البداية بأفقر القرى الريفية، مشددًا على أن معايير اختيار المراكز علمية ولا يمكن لأحد التشكيك فيها.

وأضاف الهلباوي في تصريحات عبر «لايف فيو»، مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»، أن مصر تتكون من 188 مركز ريفي تحتوي على 4777 قرية وأكثر من 30 ألف عزبة ونجع، وكانت البداية من اختيار أفقر 51 مركزا.

وتابع: «لم يتدخل أحد في الاختيار لكنه كان مستندا إلى نسبة الفقر في المركز وعدد القرى الأكثر فقرا في المركز وعدد القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية وعدد الأسر التي تعولها النساء ونسبية الأمية، وبناء على ههذ المعايير رتبنا المراكز من 1 إلى 188، واخترنا أقل 51 مركزا حظا في التنمية، وكان من بينهم 35 مركزا بصعيد مصر، إذ أن محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا فيهم نصف عدد مراكز الأكثر فقرًا، وبالتالي فنحن اخترنا المراكز وفقًا لمعايير لا يمكن لأحد أن يشكك فيها»

وأشار، إلى أن الـ51 مركزًا يحتوي على 1432 قرية وأكثر من 10 آلاف عزبة ونجع، يجرى العمل على تطوير البنية السياسية من مياه وغاز طبيعي وصرف صحي وكهرباء واتصالات، بالإضافة إلى تطوير الخدمات مثل الصحة والتعليم ومراكز الشباب والخدمات الزراعية والخدمات الامنية، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل، والتطوير المؤسسي لإدارة نمط التنمية في القرى.