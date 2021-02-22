التنمية المحلية: الخدمات ستصل إلى المواطن في الريف ولن يحتاج للمدينة

قال الدكتور هشام الهلباوي المشرف العام على المشروع القومي لتطوير القرى المصرية بوزارة التنمية المحلية، إنه سيجرى تطوير 51 مركزا كمرحلة أولى من مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه سيجرى توصيل المياه والاتصالات والكهرباء، فيها بنسبة 100%: «بدأنا العمل في الـ51 مركزا، كما أن الأعمال مستمرة في ما يقرب من 600 قرية، من أصل 1432 قرية، إذ بدأنا مشروعات الصرف الصحي في 280 قرية، ومدارس في 60 قرية، ونمهد الأماكن للانتهاء من كل المشروعات ولدينا تسلسل زمني لكل المشروعات، وتم حصر المساكن الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية لأنها أول ما سنبدأ العمل فيها، سنقوم بهدمها وبنائها وتسليمها للمواطن».

وأضاف الهلباوي في تصريحات عبر «لايف فيو»، مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «وفقا للمعايير التخطيطية، في الصحة والتعليم ومراكز الشباب سيتم إنشاء كل الخدمات التي تكفي احتياجات السكان، مثل المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب، وتم توفير الأراضي التي سيجرى تقديم الخدمات عليها، ونعمل على تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، والمواطن في الريف مش هياخد خدماته من المدينة بعد كده، حصرنا المباني الحكومية في كل قرية أم، وهنعمل مجمع واحد للمصالح الحكومية بكل قرية أم، هيبقى في سجل مدني وشهر عقاري ومركز تكنولوجي ومكتب بريد».

وتابع: «نعمل في هذه المبادرة بمحور التنمية الاقتصادية، إذ أننا نحصر كل أنواع الحرف البيئية واليدوية والتكتلات الاقتصادية والعوامل الزراعية والري، فنحن نعمل على تبطين الترع وتحسين نوعية التربة وزيادة إنتاجية الفلاح من المحاصيل الزراعية ونشر فكر المشروعات الصغيرة والمجمعات الحرفية».