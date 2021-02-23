«مضاني على إيصالات أمانة».. زوجة تعترف بقتل زوجها بشبرا الخيمة

فقدت «هبة» الأمل في صلاح حال زوجها «صابر» فهو دائم التعدي عليها والإساءة لها، فقررت ترك المنزل والابتعاد عنه نهائيا، بعد عام كامل ورضوخا لضغوط أسرتها عليها عادت مجددا إلى مسكن الزوجية بشبرا الخيمة، على أمل أن ينصلح حاله ويحسن من أسلوبه معها، لكن دون جدوى فقد أجبرها على توقيع إيصالات أمانة، في دقائق اتخذت القرار بقتله، فهشمّت رأسه بـ«طفاية سجائر» من الرخام، ثم خنقته، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت الحسيني، وحسن قنديل وأمانة سر أشرف حسن، نظرت القضية، وقررت التأجيل للشهر المقبل، بناء على طلب الدفاع للاستعداد للمرافعة، ولمناقشة الطبيب الشرعي فيما أورده بتقريره.

بلاغ للشرطة

البداية كانت ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من شقيق المجني عليه، مفاده اكتشافه وفاة شقيقه داخل شقته، وانتقلت الشرطة إلى مكان الحادث، وتم العثور على جثة الزوج المجني عليه داخل غرفة نومه، وأُخطرت النيابة العامة التى انتقلت وناظرت الجثة، وأمرت بندب الطب الشرعي لبيان سبب وكيفية الوفاة.

الزوجة تعترف

بدأ فريق البحث من ضباط مديرية أمن القليوبية، مناقشة «هبة» حول ملابسات وفاة زوجها، فاعترفت بقتله، بسبب سوء معاملته لها، واعتياده التعدي عليها بالضرب، فضلا عن إجبارها على توقيع إيصالات أمانة.

سبتله البيت

وأكدت المتهمة خلال مناقشتها، أنها وبسبب سوء معاملته لها وعدم إنفاقه عليها، وتركت منزل الزوجية لمدة عام كامل، حتى تم الصلح وعادت مرة أخرى، إلا أنه لم يتغير وعاود تعديه عليها ضربا وسبا، حتى قررت قتله.

تمثيل الجريمة

أجرت المتهمة تمثيلا لجريمتها خلال المعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة في الشقة التى شهدت الحادث، وأمرت بحبسها على ذمة التحقيقات، قبل أن تحيلها للمحاكمة الجنائية.

المتهمة أمام المحكمة

مثُلت المتهمة، أمس، أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، والذي واجه المتهمة بما هو منسوب إليها، وقالت المتهمة إن زوجها المجني عليه كان دائم التعدي عليها، مؤكدة أنها حررت محاضر ضده بسبب الاعتداء المستمر عليها.