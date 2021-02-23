جامعة دمياط توافق على إنشاء بنك للمعامل والأجهزة العلمية

عقد مجلس جامعة دمياط برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وتولى أمانة سر الجلسة أمين عام الجامعة، أمس.

كما شدد رئيس الجامعة على النواب وعمداء الكليات ضرورة التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية بكافة كليات الجامعة ووحداتها المختلفة تزامناً مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها على النحو التالي:

- اعتماد إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على إحدى مدرجات المرحلة الثالثة المميزة المجهزة لاستضافة المؤتمرات والاحتفالات والأعمال الفنية والأدبية وذلك تكريماً للشاعر فاروق شوشة دمياطي الأصل، وبناءً على توصية مؤتمر اللغة العربية بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية العام الماضي.

ووافق رئيس الجامعة على إعفاء طلاب المدن الجامعية من رسوم شهري يناير وفبراير 2021 م - الموافقة على إنشاء بنك للمعامل والأجهزة العلمية بالجامعة، لما له من دور فعال في تشجيع عمل الفرق البحثية وتفعيل دور الأجهزة العلمية بما يحقق المردود الاقتصادي، وكذلك إمكانية تشغيل الأجهزة على أسس اقتصادية لخدمة الجهات التطبيقية.

ومنح دعدور لقب علمي لوظيفة أستاذ مع منح لقب علمي لوظيفة أستاذ مساعد و تعيين 7 من أعضاء هيئة التدريس بوظيفة مدرس بكليات الجامعة ،كما وافق دعدور على منح 7 درجة دكتوراه و26 درجة ماجستير.

والتقى رئيس جامعة دمياط، في وقت سابق بالشيخ محمد محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، لمناقشة بروتوكول التعاون المقرر إبرامه بين الجامعة ووزارة الأوقاف ممثلة في مديرية الأوقاف.

ويهدف بروتوكول التعاون، إلى عقد دورات تدريبية للأئمة والواعظات بناءً على رغبة وزارة الأوقاف في التعاون مع جامعة دمياط في العديد من المجالات من بينها تنميةالوعي لدى الأئمة وتثقيفهم.