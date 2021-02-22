دينا الشربيني الغائب الحاضر في كليب عمرو دياب الجديد «صور»

طرح عمرو دياب، إعلان عطره الجديد، اليوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبمجرد طرح الإعلان، وأحدث حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لما فيه من لقطات كثيرة تلفت الانتباه.

ولكن إذا أمعنت النظر في الكليب قليلا، ستجد أن هناك بعض المشاهد التي ستظن أنك رأيتها من قبل، وبالفعل فلم يخنك الظن، فهناك عدد من المشاهد الموجودة في الإعلان، حتما ستذكرك بالفيديو كليب الأخير لعمرو دياب «أماكن السهر»، والذي كان حديث الجمهور هو الآخر، لانه كان يتضمن الظهور الأول للفنانة دينا الشربيني في أحد أعمال عمرو.

وستجد أن هناك عدد كبير من المشاهد التي جمعت عمرو دياب بدينا الشربيني في كليب «أماكن السهر» تشبهه إلى حد كبير مشاهد تجمعه باتنين من الموديل المتواجدين في الإعلان الجديد، والمذيعة انجي كيوان هي واحدة منهم، وهذه المشاهد ستجدها في تشابهه، حركات دينا الشربيني مع موديل الإعلان وأيضا المشاهد الخاصة بالشاطئ والبحر.

وكانت المذيعة انجي كيوان، أثارت حالة كبيرة من الجدل مؤخرا، بسبب انتشار صور تجمعها بعمرو دياب على مواقع التواصل الاجتماعي.

تدور قصة الكليب، حول عمرو دياب الذى يعيش قصة حب كل يوم مع فتاة، ويتركها فى صباح اليوم التالي مع نهاية فعالية العطر، وتشاركه فى بطولته المذيعة انجي كيوان.

وفاجئ النجم عمرو دياب، جمهوره بظهوره وهو مرتدي حلق في إعلان عطره الجديد عمرو دياب 34، الذى طرحه منذ قليل، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وقناته على يوتيوب.

هذه ليست المرة الأولى التى يرتدي فيها دياب حلق، حيث سبق وأن ارتدى حلق، أثناء جولاته فى الدورة الثانية لمهرجان الجونة، لكنه لم يكن يوافق أن يلتقط أحد له صورة وهو يرتديه، لكن هذه المرة تعد الأولى من نوعها، التي يظهر فيها وهي يرتدي الحلق.