عمرو دياب يشوق جمهوره: عطر ورسالة من «الكاب» وسر الرقم 34

شوق النجم الكبير عمرو دياب جمهوره بأحدث ظهور له في دبي؛ إذ ظهر في صورة داخل أحد حمامات السباحة، مديرا ظهره، بينما ارتدى كاب يحمل كلمة «شكرا»، وهو اسم أغنيته التي صدرت في ألبومه « يا أنا يا لأ».

وعلق الهضبة على الصورة قائلا: «قريبا عطر عمرو دياب 34»، في إشارة إلى قرب إطلاق عطره.

يذكر أن عمرو دياب يستعد لطرح عطره الذي يحمل اسمه خلال الفترة المقبلة؛ إذ انتهى من تصوير الإعلان الخاص به على أنغام أغنية «وأنا معاك»، التي صورت بين دبي وأبوظبي، مع المخرج طارق العريان، ومدير التصوير مازن المتجول، والمشرف على الإنتاج موسى عيسى.

أغنية «وأنا معاك»، كلمات خالد تاج الدين، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، وتصدرت ضمن ألبوم «يا أنا يا لأ».