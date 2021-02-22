مدير «العقاري»: المادة المعدلة في القانون تحفظ حقوق الدولة والأشخاص

قال الدكتور جمال ياقوت، مدير مصلحة الشهر العقاري، إنه يريد الاطمئنان على الحالة الصحية للإعلامي عمرو أديب زوج الإعلامية لميس الحديدي، التي ردت عليه بأن زوجها بخير وحالته الصحية أفضل الآن، بعد حادث سيارته الذي تعرض له منذ أيام، موضحا أنه سيحاول الظهور في حلقة مع أديب، بعد عودته من العلاج.

وأضاف «ياقوت» خلال مداخلة عبر برنامج «زوم» في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن القيادة السياسية ووزير العدل المستشار عمر مروان، تعمل على إدراج العقارات غير المقيدة بعد أن كان يكتفي الأشخاص بتطبيق صحة التوقيع في المحكمة، وهو الأمر الذي أوقع المواطنين ضحايا لجماعات النصب، وهو الأمر الذي دفع الدولة للتحرك من خلال تعديل المادة 35 مكرر، لتعالج صعوبات التسجيل في الشهر العقاري.

وأوضح مدير مصلحة الشهر العقاري، أن المادة المعدلة لم تضيف جديد وكان هذا الأمر موجود فيها من قبل وكان الشهر العقاري يبحث الملكية وكذلك القضاة، وهذا أثار رفع قضايا ضد الشهر العقاري، مبينا أن المادة المعدلة أعطت للمحكمة حرية بحث الملكية، وليس الشهر العقاري فقط.

وتابع: المادة القانونية تنطبق على جميع الحلقات العرفية التي لم تسجل، ويتم رفض العقد الابتدائي، إذا لم يوقع بائع العقار هذا الأمر، وستطبق المادة عن رفض البائع التوقيع على عقد البائع الابتدائي أو تواجدت عقود ابتدائية عديدة.

وأوضح أن تعديل المادة يأتي لحماية حقوق الدولة وحقوق الأفراد، مشيرا إلى أن المادة الجديدة، مبينا أن هناك قانون 27 خاصة بالتسجيل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم إنشاء شهر عقاري داخل المدن الجديدة، لكن إذا كان الكمبوند غير مسجل، يتم استخدام المادة 135، مطالبين سكان الكمبوند بالتسجيل الجماعي لشققهم.