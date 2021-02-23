محافظ الإسكندرية لـ«الوطن»: المركب الغارق غير مرخص

تحدث اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حول تعرض قارب صغير يقل 17 شخصاً للغرق، مساء أمس الاثنين، في الملاحات بمنطقة «الهوارية»، غرب مدينة الإسكندرية، لافتًا إلى أنه انتقل بنفسه إلى مكان الواقعة لمتابعتها ومعرفة التفاصيل.

وقال «الشريف»، لـ«الوطن»، إنه تم انتشال 5 ضحايا حتى الآن، واتضح إصابة 3 أشخاص، موضحًا أن الأرقام التي تم تداولها عن الحادث ليست صحيحة إطلاقا، «الناس بتألف أرقام وكل اللي اتقال مفيهوش شيء من الصحة وغير دقيق».

محاقفظ الإسكندرية: المركب الغارقة غير مرخصة.. وتستخدم للصيد والترفيه

كما أكد محافظ الإسكندرية، أن المركب التي غرقت هي مركب صيد خاصة، يستخدمها الأشخاص من أجل الترفيه والتنزه والقيام برحلات الصيد، وليس لها تراخيص.

وأوضح الشريف أن المركب كانت تقل 17 شخصًا، وأن فرق الإنقاذ ستتابع عملها لانتشال الجثامين حتى بعد الفجر، مشيرًا إلى أنه يتمنى السلامة للجميع، وأنه سيتابع بنفسه الواقعة لحظة بلحظة حتى ينتهي من عمليات انتشال الجثامين الغارقة إثر غرق المركب.

غرق قارب بملاحات إسكندرية

وكان مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، تلقى إخطارا يفيد بغرق قارب يقل عدداً من الأشخاص في الملاحات، وعلى الفور، انتقلت قيادات المديرية إلى موقع الحادث.

كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ، للمساعدة في أعمال انتشال ضحايا الحادث.

وقال مصدر أمني إن قوات الإنقاذ النهري انتشلت 5 جثث حتى الآن، وتتواصل أعمال البحث عن مفقودين آخرين.

وتم نقل الجثث إلى مستشفى العامرية العام، حيث مازالت عمليات البحث جارية، خاصةً مع تأكيد شهود العيان أن القارب كان ينقل أسرة بالكامل من غرب الإسكندرية.

كما استقبل مستشفى خاص جثتين أخريين، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري البحث عن مفقودين آخرين.