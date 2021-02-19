غرق يخت تحت التجهيز بشاطئ نهر النيل في البحيرة

شهدت مدينة رشيد انقلاب يخت تحت التجهيز، على شاطىء نهر النيل بالمدينة، صباح اليوم، ولم يسفر الحادث عن إصابات، في الوقت الذي لم يعلن فيه صانعوا اليخت أسباب انقلابه في مياه النهر، مؤكدين أنهم تركوه ليلا دون أي مشاكل أو عيوب، وحضروا في الصباح ليجدوه على هذا الوضع.

وكان يخت تحت التجهيز بمدينة رشيد، رسى على شط نهر النيل أمام مسجد الحمد، وكان مصنعوه يستعدون لإنهاء التجهيزات الأخيرة، بعدما انتهوا من حوالي 80% من الأعمال الخاصة به، إلا أنهم فوجئوا اليوم بانقلابه على جانبه، ويظهر نصفه الأيمن من المياه، فيما غرق نصفه الأيسر، ولم يتحدث صناع اليخت عن الخسائر المالية جراء الحادث، وأرجعوا الواقعة إلى شدة الرياح التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية.

وقال عزت خطاب، صاحب ورشة تصنيع سفن ولانشات برشيد: «تتجاوز التكلفة الأولية لصناعة هذا اليخت مليون جنيه، وهو مبلغ متوسط لصناعة مثل هذه النوعية من اليخوت، وتختلف من يخت لآخر حسب التجهيزات والتشطيبات الموجودة به، ويتم تصنيعة بورش رشيد، ويبحر إلى البحر المتوسط أو البحر الأحمر، حسب طلب مالك اليخت».

وأضاف، أن مالك الخت يسخرج التصاريح اللازمة للإبحار، وقبل ذلك يتم تصنيع اليخت وهو موجود على شاطىء النهر، ويمكن أن تستغرق مدة تصنيعه عام كامل، وذلك حسب حجمه وإمكانياته المطلوبة من المالك.