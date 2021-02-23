عاجل.. محافظ الإسكندرية: ضحايا المركب من أسرة واحدة استقلوها للتنزه

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تكاتف جميع جهود الأجهزة المعنية لانتشال جثث الغرقى ونقل المصابين بحادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط بمنطقة الجراري أمام استاد برج العرب.

وقال الشريف إنه فور ورود بلاغ يفيد بوجود حادث غرق تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ بكل قطاعات المحافظة للتعامل مع الحادث.

وأوضح المحافظ أنه تم اتخاذ عدة إجراءات عاجلة للتعامل مع الحادث منها، توجيه 4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقي والمصابين، وتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير 4 عربات إسعاف بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أى احتياجات في الحال.

وقال المحافظ إنه من المعاينة المبدئية تبين أن جميع من كانوا على المركب من أسرة واحدة استقلوا المركب للنزهة داخل البحيرة.

وأضاف أن الحادث نتج عنه حتى الآن 5 وفيات و5 مصابين وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى العامرية، وجارٍ البحث عن مفقودين، لافتاً إلى أنه لم يتم بعد تحديد عدد الغرقى أو المصابين بالحادث.

وأكد أننا نتواجد مع الأهالي لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث التي ستستمر على سطح البحيرة حتى الفجر، وعقب الفجر سيتم البحث في أعماق البحيرة.