بايدن: سنحارب كورونا وسنهزمه

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده ستحارب فيروس كورونا المستجد وستهزمه، مطالبا في كلمة من الأمريكيين الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة الجائحة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف بايدن، أنه أمر مفجع تخطي وفيات كورونا في الولايات المتحدة نصف مليون، موضحا انت سيتم تقديم كل الدعم للأمريكيين لمواجهة كورونا

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن الاتحاد كأمة واحدة هو سبيل مواجهة كورونا، ووعد بايدن مواطني بلاده بالتخلص من الفيروس.

وكانت بيانات جامعة «جونز هوبكنز» الامريكية، أظهرت في وقت سابق، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة بلغت 500071 شخصاً.

من جانبه، قال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي،إن الانقسام السياسي ساهم في حصيلة وفيات كورونا المفجعة.