بايدن يتعهد بدفع 4 مليارات دولار لتمويل برنامج «كوفاكس» للقاح كورونا

تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدفع 4 مليارات دولار، لتمويل برنامج «كوفاكس» العالمي للقاحات المضادّة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

و«كوفاكس» هو برنامج عالمي لتطعيم سكان الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل ضد كورونا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ويستهدف البرنامج، تقديم ملياري جرعة لقاح ضد الفيروس على الأقل بنهاية 2021 لتطعيم 20% من الأشخاص الأكثر ضعفا في 91 دولة فقيرة ومتوسطة الدخل.